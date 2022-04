Sin Límites: El potrero es su gran motor

sin límites potrero 5.jpg

Contó su historia y además los sueños que persigue con el equipo que es un homenaje a su apodo: El Chapu.

“A mi hace cuatro años y dos meses que me diagnosticaron cáncer de colon y hasta este momento llevo ocho operaciones en mi cuerpo, en la pelvis y en el estómago”, le dijo a Ovación y continuó: “Esto es lo que me sacó adelante. La verdad que los chicos cuando yo estuve mal ellos fueron a mi casa y prácticamente me levantaron de la cama. Eso es impagable y hoy en día estar acá y poder contarlo es increíble. Y yo y los chicos estamos aprovechando esta oportunidad que nos da la vida porque podemos ir a conocer otros lugares y estamos participando de algunos torneos en los últimos meses.

Además del amor mutuo con los pibes y de la enseñanza de este deporte, hoy en día Chapu se está dando el gusto con uno de sus dirigidos. Lo vieron en el Departamento Colón y se le dio para una prueba en Racing. “Fuimos a Colón y ahí vieron a Tomás Cisneros que el 11 d abril tendrá la posibilidad de ir a Racing para la segunda prueba para ver como le va. Eso para mi es un orgullo porque uno trabaja para que se de algo así. Uno dice cuando llegará y cuando te llega uno dice algo bueno hemos hecho. Nosotros vamos al Club Querandí gracias a Ramón que no espera para poder quedarnos ahí el 11 de abril. Ellos nos dan la estadía cuando sea la prueba de Tomás”.

Está claro que el potrero que hace 20 años está, es su vida, su pasión su todo. “Este potrero es parte de mi vida. Yo el día que me muera, y como le digo a mi señora, quiero que me tiren las cenizas en la canchita porque esto es mi vida”, narró y de paso aprovechó la ocasión para dejar un mensaje a personas que transitan momentos complejos en materia de salud. “Yo a la gente le digo que no se caiga que hay que meterle fuerza y voluntad porque esto sale de uno mismo. Por más que te den 100 manos no te levantás. Acá sale uno mismo. La voluntad fueron los chicos y hoy estoy acá. Esto es mi pasión y fijate la cantidad de chicos que tenemos y lo hacemos gratis, acá nadie paga nada. Necesitamos un seguro y un terreno por la cantidad de chicos que tenemos y además los grandes no pueden jugar acá”.

Ahora, y para conseguir elemento de trabajo y ropa, se viene el torneo propio. “Nosotros tenemos un torneo ahora y lo hacemos por necesidad. Tenemos una cantidad de chicos, pero a la vez necesidades como ropa y elementos de trabajo. Estos elementos que tenemos ahora los compré hace como cinco años y aún lo seguimos usando. Acá todo se usa. Tenemos chicos con muchas necesidades y nuestro torneo justamente es para eso para comprar ropa y poder vestirlos. También la idea es sumar elementos de trabajo y además queremos que los chicos puedan tener un seguro que hoy no lo tienen”, dijo y continuó: “El torneo es el 18, 19 y 20 de junio y se hace en la Ciudad Deportiva gracias a Alejandro Comas porque el nos da la oportunidad de hacerlo ahí. Iremos a trabajar todos los ´padres, esa es la idea. Arrancaos desde la 2008, que hoy en día está un poco colgada porque ya casi es Juvenil, y vamos hasta las 2015 más las escuelitas. Y ya que estamos invitamos chicos de Chaco, Buenos Aires y Colón. También están invitados todos los clubes de Paraná porque nosotros andamos por todos lados, donde nos invitan vamos siempre viendo las inscripciones y la movilidad. Igual tratamos que los chicos conozcan todas las canchas, esa es la idea”.