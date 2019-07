Simonit brilló en la Chicago Argentina

El tenista paranaense Ezequiel Simonit viene de consagrarse campeón en Dobles y además fue finalista en Singles en el Torneo Nacional de Menores G1 de la categoría Sub 18 que se desarrolló en el predio del Hockey Club de Rosario y que fue fiscalizado por la Asociación Argentina de Tenis.

En la final de Singles el de Paraná fue claro dominante del juego, pero en un momento, yendo 6/1 y 4/1 arriba, sufrió una lesión en la espalda, decayó y tuvo que abandonar en el tercer set. “La verdad que estuvo muy bueno y estuvo difícil por la complicación de la lesión, pero lo pude sacar adelante.

El tema es que en la final iba 6/1 y 4/1 arriba y abandonar me Tenis dio una bronca bárbara”, contó y agregó respecto de la lesión: “Es en la espalda, en la zona lumbar. Me tiró y la verdad que me dio mucha bronca. Después ganamos el Dobles con un santafesino que se llama Francisco Gay”. Cabe destacar que el torneo contó con la compañía de los directivos de la AAT, entre ellos Guillermo Coria y el titular del Área de Desarrollo Franco Squilari quienes entregaron los premios y, claro, el de Paraná no fue la excepción: En este sentido el juvenil no dudó en declarar: “Para mí fue un orgullo grande ya que fueron grandes jugadores los dos”.

Por su parte Damián destacó la presencia de los exjugadores, hoy dirigentes: “La nueva dirigencia de la AAT lo tiene a Calleri como presidente y a Squilari como director de la parte de competencia en Desarrollo. Frecuentan mucho los torneos juveniles y están todos involucrados. Está bueno porque suman sus experiencias. Tienen las energías y las ganas de apoyar y aportar para el crecimiento de los chicos”.

La Escuela está funcionando bien y tiene buenos valores que pueden representar al tenis de Paraná en otros escalafones. “Ellos son los más grandes, pero tenemos atrás otros chicos que están empezando a competir y está bueno que los vean a ellos como un espejo, que entrenando duro y compitiendo se pueden lograr resultados”.

Ezequiel es uno de los tenistas con mayor proyección de la Escuela, siempre y cuando él se lo proponga así. “Ezequiel es un jugador que creció mucho, es un jugador que se adapta muy bien al tenis moderno. Es muy agresivo, tiene altura y buenos golpes. La parte mental la está mejorando bastante así que es algo que dependerá de él, de las ganas y el sacrificio que le meta”, analizó Patriarca y agregó el jugador: “Sé que es así y está claro. Yo juego desde los 7 años y la verdad que me gustaría probarme, entrenando a full. Creo que puedo llegar, pero es muy complicado”.

“Es difícil. Si él tiene pensado insertarse en el profesionalismo es una carrera larga. Los primeros años son duros, de aprendizaje y de formación de carácter. Todavía está una etapa de formación”, confesó el coach. Por último Eze dejó su dedicatoria: “A mi entrenador, mis compañeros y mi familia y la Escuela Sarmiento por el apoyo”.