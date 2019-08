Simonit abrochó dos alegrías en Córdoba

El tenista paranaense Ezequiel Simonit logró un doble campeonato al obtener los títulos de Singles y Dobles del Torneo Nacional Sub 18 (ex-Grado 1) disputado en el Lawn Tenis Club de Córdoba entre el 14 y 18 con la fiscalización de la Asociación Argentina de Tenis.

El jugador entrerriano edificó una excelente campaña derrotando en Singles a Álvaro Saint Martin de la provincia de Buenos Aires con parciales de 7/5 y 6/3. También, junto a su compañero Francisco Gay, de EsperanTenis za, se llevaron la corona en Dobles al derrotar en la final por 6/2 y 6/3 a Federico Seco y Raúl Fernández Ballester, de las federaciones de Buenos Aires y del Centro respectivamente. De este modo el tenista orientado por Damián Patriarca logra superarse y alcanzar su mejor performance luego del traspié sufrido en el anterior Nacional disputado en Rosario donde debió abandonar en la final debido a una lesión lumbar.

“En el torneo nacional me sentí muy seguro y confiado porque estaba bien entrenado en lo físico y tenístico. Los primeros partidos fueron más accesibles y eso me sirvió para soltarme. Mi producción fue muy pareja durante todo el torneo, ya que no perdí ningún set ni en Singles ni en Dobles”, confesó el jugador de Paraná, quien a lo largo de la competencia tuvo un andar más que regular para poder festejar. Más adelante Simonit habló de su oponente en el cotejo decisivo de Singles.

“El nivel de mi rival la verdad que era bueno, resultó ser duro y tenía buenos golpes. Era la primera vez que me enfrentaba a él, no lo conocía”, dijo, y analizó luego: “En la final fue todo muy parejo al principio y no nos podíamos quebrar, hasta que en el cinco iguales pude quebrar, mantuve mi saque y lo cerré 7/5. En el otro set entré más confiado porque ya sabía cómo tenía que jugarle, así que lo pude cerrar para ganar 6/3”.

Por otra parte y sin respiro el jugador de Paraná se encuentra en Villa María disputando la Copa El Sauce, un torneo de la Federación Internacional de Tenis, también fiscalizado por la AAT y que se disputa esta semana. “Ahora estoy jugando un torneo internacional Junior que es un ITF en Villa María. Ayer jugué en Singles y Dobles y los gané a pesar del cansancio que traigo por la seguidilla de partidos, pero seguimos de racha. Los pude sacar adelante, así que bien”.

Finalmente el tenista agradeció. “Le agradezco a mi equipo de trabajo, a mi familia, al gobierno de Entre Ríos que siempre apoya mi crecimiento y a la escuela Sarmiento, que siempre está".