Sigura se probará a nivel internacional

Su nivel continúa siendo alto respecto de años anteriores. Con 12 años, la paranaense Florentina Sigura viene de romperla en Córdoba, en un Torneo Nacional, y ahora se prepara para un Sudamericano en Perú, la tradicional Copa UANA que se hace el 21 de febrero hasta el 23. Está claro que la vara se eleva y habrá que ver si la Flor está a la altura de las circunstancias.

De todos modos la meta pasa por medirse ante otra clase de Natación oponentes y saber lo que se siente fuera del país.

“Estuve en un Nacional en Córdoba y me fue bien. Gané cuatro de oro, una de plata y una de bronce, así que el balance es positivo. Terminamos de brindar y volamos para Córdoba”, bromeó la joven nadadora del Paraná Rowing Club en diálogo con Ovación y luego repasó la sensación de estar cada vez más metida en un ambiente competitivo como es nadar en un Nacional. “Fue un cambio terrible. De venir, entrenar y competir en otros torneos a ir a un Nacional es otra cosa. Cambia bastante todo porque es muy competitivo”.

A medida que va creciendo y compitiendo en este tipo de certámenes, la exigencia aumenta en los entrenamientos. “Hoy (por ayer) entrené doble turno. A la mañana hicimos dos horas de fondo y por la tarde hago más que nada lo que es velocidad. Seguramente será intenso”. “Estamos bien, hace poco llegué de las vacaciones que me tomé después del torneo en Córdoba. Así que ahora le vamos a meter pata para llegar bien. Igualmente iré a disfrutar más que nada y ver qué se puede hacer. La meta es estar entre las 10 mejores. Veremos. Yo me siento genial y vengo practicando. Ojalá me vaya bien”, enfatizó una de las promesas de la natación paranaense.

Joaquín Méndez es su entrenador y también habló del presente de su dirigida. “Trabajamos para que esté en un gran nivel. Sigue siendo la misma nena, con el mismo ímpetu y con las mismas ganas, así que aprovechamos eso y seguimos trabajando para adelante”, dijo, y se metió luego en la cita internacional. “Es otro cantar. La idea es que vaya a este torneo, que disfrute, aprenda y que vea que hay otra natación, de otro estilo, diferente a lo que estamos acostumbrados a ver todos los años. Tiene que seguir aprendiendo y está bueno que tenga contactos con nadadores de primer nivel que le dará otras perspectivas de lo que ella tiene sobre la natación, más allá de ver todo por videos. Después no hay que relajar, hay que dar lo mejor. El resultado final luego será otra cosa porque pueden pasar cosas que no están contempladas como en todo deporte, pero la idea es que vaya y cuando se suba arriba del cubo dé todo”.

“Ojalá que haya más promesas además de Florentina. Hay dos nadadores que andan muy bien en Echagüe, y Estudiantes está armando un buen equipo también. A nosotros eso nos levanta la mira porque hay que seguir trabajando y entrenando porque cada vez que ella vaya a un torneo las rivales estarán cada vez más fuertes”, cerró.