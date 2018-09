Siguen los problemas en la LPF y renunciaría el tesorero

Los dirigentes de los clubes de la Liga Paranaense de Fútbol se reunieron en el quincho del ente regulador en calle Córdoba 53. Fue de carácter privado y sin presencia de la prensa.





Leer más>>> Se viene el cambio en la Liga Paranaense de Fútbol





Se plantearon distintos temas como lo económico, el blanqueo de empleados y otros puntos, según pudo averiguar Ovación cuando salían los presidentes.





El tesorero Carlos Coco Acosta de la LPF dijo "Así no se puede seguir el lunes voy a presentar mi renuncia". Por otro lado Omar Duerto, vicepresidente de Atlético Paraná expresó al aire en su retiró de la LPF "Así no se puede seguir, yo no vengo más a una reunión".





Todo sigue igual, con asperezas por limar y con problemas por resolver. Cada dirigente pudo expresarse ante la Mesa Directiva en una reunión que duró más de dos horas.





El lunes será un día clave, ya que el tesorero presentará su renuncia. Además Coco Acosta en la reunión de carácter privado comunicó que hará entrega del dinero que supera los 90 mil pesos y pedirá que se firme el acta.





De ahí en más se tendrá que llamar a asamblea para elegir la bacante, ya que también dejarían su cargo el protesorero y el vicepresidente segundo. Se siguen sumando problemas en una LPF que tendrá un cierre de temporada muy áspero y no de la forma que se esperaba en el inicio del 2018.













Además para la temporada 2019, desde el seno del ente regulador se planea contar con un número de 16 equipos. Eso se debe a un pedido del Consejo Federal de AFA que se comunicó reiteradas veces en reuniones de delegados donde los clubes deben contar con cancha propia y tener conformada cinco categorías (Primera División-Sub 20-Sub 17-Sub 15 y Sub 14).





En la actualidad son tres clubes que tienen Primera División y Sub 20: Ciclón del Sur, Banfield y Ángeles Negros, este último intentó conformar las categorías juveniles en la temporada vigente pero solo sumó problemas. Con la categoría Sub 17 y Sub 15 el aurinegro no se presentó a varias jornadas, lo que obligó a multar económicamente a la institución por parte del ente regulador.





La mesa directiva se reunió con Rosario Romero





En el transcurso de la semana Alejandro Schneider; presidente, Pablo Ayala; (vicepresidente) y Roberto González, secretario de la Liga Paranaense de Fútbol se reunieron con Rosario Romero del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia de Entre Ríos.





Parte de la Comisión Directiva trabaja en la vuelta del público visitante para el fútbol local. Algo que solo viene ocurriendo hace cuatro partidos en el clásico de barrio entre Ciclón-San Miguel, tras acuerdo común entre dirigentes de los dos clubes y la Policía de Entre Ríos.





Además los directivos de la LPF buscan que se amplié la cobertura de seguro del deportista de 5 a 20 años para la próxima temporada. El sueño que viene de hace un par de año en el fútbol local y que sería de imitar a la Liga Santafesina de Fútbol es poder contar con un predio propio.