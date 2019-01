Javier El Cirujano Ojeda fue hace unos años uno de los boxeadores de mayor proyección a nivel nacional e internacional de la provincia. Conoció de pelear por cosas importantes en diferentes lugares, hasta llenó el Atlético Echagüe Club para verlo. Pero hace ocho años decidió parar por un tiempo, luego el fallecimiento de su padre, que era su entrenador y quien manejaba su carrera se alejó de la actividad profesional durante todo este tiempo.

Su última pelea fue en 2011 con una derrota ante Islas, y ahora luego de entrenar desde setiembre de 2018 en Nogoyá, su ciudad natal, apunta a volver al campo rentado. Para eso ya trabaja con la nueva Asociación de Boxeo Argentino, que funciona desde 2017 y que tratarán de darle un par de contiendas en la categoría Pesados de la flamante entidad. "Siento que puedo dar mucho por el boxeo" fue lo que dijo en el arranque de la nota para Ovación.

"Llevo ocho años que no peleo. En su momento paré porque veníamos con mi padre con varias peleas seguidas, desde que arranqué no paré nunca. Se paraba más de dos tres meses nada más", comentó el boxeador, que cuenta con 36 años

"En abril de 2011 fue mi última pelea con Islas, que fue una derrota. En ese momento decidimos parar un poco para refrescar la cabeza. Me sentí bastante agobiado en mi carrera y cuando estábamos hablando de volver en 2012, en abril de repente muere mi viejo de un ataque cardíaco y eso me terminó de borrar la idea de boxeo de la cabeza. Fue pasando el tiempo con algunas ideas de comenzar pero sentía que no podía porque sentía que me faltaba mi viejo, que era mi entrenador. Y todo lo que lleva el fallecimiento de un ser querido", aseveró.

"Así fueron pasando los años y en setiembre del año pasado me dije 'vamos a comenzar a hacerlo' y sentí que había pasado mi duelo, que me llevó un tiempo largo. Por suerte pude arrancar; me hice los estudios médicos y me habilitaron la licencia y comencé a charlar con gente amiga que opinaban. Algunos me apoyaron y sobre todo mi familia. Mi mujer también me apoya. Ahora estoy dispuesto para la vuelta".

En cuanto a su regreso ya en su ciudad, Ojeda fue muy claro y agradecido: "Bueno consulté con Adrián Perotti, que fue coordinador de Deportes de Nogoyá y que hoy está en la Provincia y me dio una mano terrible para las cosas. Me ayudó en los controles y en poder entrenar".

"Rivales se están manejando un par. Uno es Ricardo Ramírez, de la provincia de Santa Cruz, que cuenta con un buen récord como profesional. Viene activo y bien. El otro Juan Guglielmetti de Médanos de Entre Ríos, con un buen récord. Esto sería en la categoría Pesado; más bien tranquilo como le llamamos nosotros. Yo voy andar en 95 kilogramos, que es en lo que mejor me siento".

"La verdad vuelvo porque me había tomado un tiempo. Pero la partida de mi viejo hizo que se atrase todo un poco; ahora que todo pasó quiero hacer peleas y siento que tengo algo para dar. Vi la categoría a nivel nacional y no hay grandes valores en la actualidad. Quiero incursionar y desde siempre di todo y buscaré ir por más. Iré por lo máximo en el boxeo, como un título mundial por más descabellado que suene luego de alejarme ocho años del boxeo. Voy por oportunidades y peleas para demostrar que vengo más maduro", manifestó seguro de poder dar más.

"La ABA (Asociación de Boxeo Argentino) es una entidad nueva en la Argentina. Viene trabajando muy bien y ellos mirarán cómo estoy para seguir peleando y darse alguna pelea afuera del país. Para eso trabajo", dijo sobre la nueva entidad.





















Una nueva entidad en Argentina





Javier Ojeda peleará para una nueva entidad; se trata de la Asociación de Boxeo Argentino (ABA), que tiene su inicio en San Isidro, Buenos Aires. Con el fin de regular bajo su reglamento el boxeo amateur y profesional sobre los limites del territorio argentino. La idea nace a través de un grupo de boxeadores, entrenadores, abogados y médicos que tienen un fin común, mejorar la calidad de trabajo de los boxeadores que tengan actividad en el país. El sábado 3 de junio de 2017 en Olivos, partido de Vicente López es el primer evento de boxeo amateur y profesional fiscalizado por ABA. Hasta la fecha se han realizado numerosos eventos en todo el país bajo la fiscalización de la entidad. El entrerriano estará realizando este año un par de peleas con esta entidad, que lo tiene ahora como protagonista. Ellos fueron lo que solicitaron los controles para que la licencia de Javier Ojeda pueda estar en regla. Ahora a esperar la primera pelea en el campo rentado.