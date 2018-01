"Siempre me esforcé para poder recuperar mi puesto en la Selección"

El atacante, que será convocado por Jorge Sampaoli para los próximos amistosos de la selección argentina tras varias ausencias, reafirmó en la entrevista que "yo nunca me olvidé de cómo se marcan los goles".



Higuaín, de 30 años, que tuvo un período de sequía de goles de 704 minutos en la Vecchia Signora, señaló también que "Allegri (Massmo, el técnico de la Juventus) me ha pedido que también que haga otros trabajos en el ataque y yo me adapté a sus requerimientos".



El Pipita señaló el sábado pasado con un cabezazo al segundo palo, el segundo tanto de la Juventus en el estadio Marc'Antonio Bentegodi y puso fin a una racha "maldita" sin tantos desde el 1 de diciembre del año pasado (1-0 frente al Napoli).



"Contra Chievo jugué más cerca del arco rival y de hecho, anoté. Antes tenía otras instrucciones del técnico, como fueron jugar en función de equipo, pero cuando corrés más, al final, tenés menos energía para anotar", consideró el ex ex jugador de River, Real Madrid y Napoli.

"La no convocatoria en la selección nunca me condicionó para no señalar en mi equipo. Al contrario, siempre me esforcé para poder recuperar mi puesto. Yo no escucho nunca las críticas ni las felicitaciones, hago siempre mi trabajo de la mejor manera posible", dijo Higuaín en una entrevista con el diario La Gazzetta dello Sport.