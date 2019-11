"Siempre las derrotas son para preocuparse"

Echagüe sufrió una dura derrota el martes en su cancha ante Unión de Santa Fe. Fue la primera caída como local en tres presentaciones en la Zona Norestes de la Liga Argentina de Básquetbol.

El 84 a 71 que se definió en el primer tiempo en el Butta donde Unión sacó una diferencia de 20 puntos (55-35) dejó mucha tela para cortar y el propio técnico, Oscar Bonell, fue muy autocrítico del rendimiento del equipo.

“Unión jugó muy bien y nosotros muy mal”, definió de manera tajante luego del partido que se disputó con un gran marco de Básquet público. “Ellos tuvieron un porcentaje de gol muy alto en el primer tiempo; 9 de 16 en triples, algunos permitidos por nosotros en defensa y otros con la marca encima. Fue una efectividad muy alta”, analizó el DT sobre el quiebre del juego en el inicio del partido. Echagüe llegaba al juego ante Unión como el equipo más anotador de la categoría con un promedio de gol de 93,5 y el martes bajó notablemente. Sobre todo en el primer tiempo, y ese también fue un factor determinante según el DT. “No encontramos los caminos que habitualmente utilizamos en el perímetro y ellos leyeron muy bien el partido dejando jugar el uno contra uno a Zilli y Oprandi y negando los tiradores nuestros”, declaró Bonell.

Independientemente de las lecturas, aciertos y defectos, para el entrenador de Paraná era un partido para ganar.

“Con Oprandi y Zilli era un partido para sumar de a dos. Pero la diferencia estuvo atrás. Nos faltó mayor dinámica para poder parar la rotación de pelota que jugó Unión. Nos tomaron muchos rebotes ofensivos y entrás a sumar y de golpe te encontrás con 25 puntos en contra, lo cual se hace muy difícil”, señaló.

En ese contexto manifestó que Echagüe es un equipo que “no está convencido de muchas cosas”, en este arranque de temporada. “En la temporada pasada con la presión levantamos muchos partidos y acá con más trabajo nos cuesta más porque lleva tiempo asimilar ciertas conductas a las que no están habituados”, reflexionó el DT, que lleva dos temporadas al frente del elenco mayor del club.

Bonell no anduvo con rodeos ante la consulta sobre si es para preocuparse la derrota en el clásico, y declaró: “Siempre las derrotas son para preocuparse. Ya en el partido que perdimos en Rosario, a pesar de que fue de visitante y en dos suplementarios, no nos llevó a quedarnos con eso. Generalmente nos preocupamos en encontrar opciones cuando los grandes no se pueden comunicar entre ellos. Hoy fue distinto, no se pudieron comunicar los del perímetro con los grandes y no encontramos variantes. Y los desajustes defensivos fueron grandes”, consideró.

A su vez resaltó que Echagüe tiene “un problema muy notorio”. “Cuando el grande ayuda a la penetración del perímetro, el grande opuesto siempre termina tomando el rebote y convierte. Es una cosa que venimos hablando y no hemos podido lograr que el equipo asuma ese hábito”, consideró el DT.

Echagüe deberá encarar ahora tres juegos consecutivos en condición de visitante ante equipos que están en puesto de vanguardia. El viernes visitará a Deportivo Norte; el 19 se medirá con Villa San Martín y dos días después enfrentará a Oberá en Misiones. Y para Bonell será una gira “más que complicada”, pero al mismo tiempo consideró que puede ser una oportunidad.

“Tal vez son esas oportunidades que te permiten revertir una situación como la de ahora”, mencionó.

Al referirse a los rivales, indicó que “Norte en su cancha es sumamente eficiente y Villa San Martín y Oberá son equipos muy completos”. “Vamos a trabajar, pero los tiempos de recuperación de los jugadores tampoco te permiten trabajar en la intensidad. Uno lo que tiene que hacer es corregir situaciones y aplicar ciertos conceptos”, sentenció Bonell en la previa de la primera salida importante del equipo de Paraná en la segunda categoría del básquetbol nacional.