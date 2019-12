Si pretende la corona, Werner necesitará revertir lo del sábado

No fue el mejor sábado para Werner porque pretendía estar en la pelea por los puestos de adelante. No se dio y mañana necesitará de algo más que un buen resultado, ya que Canapino deberá estar por detrás suyo y con varios puestos de por medio, si pretende el paranaense quedarse con la corona de campeón.

El piloto de Ford está 11,5 puntos por debajo de Canapino y desde la misma serie necesitará descontar puntos. Al ganador de la serie se le entregarán 7,5 puntos y así bajando de acuerdo al resultado. En tanto que para la final habrá 60 puntos a repartir, por ejemplo en los diez primeros: 1º) 60, 2º) 55,5, 3º) 51, 4º) 46,5, 5º) 45, 6º) 43,5, 7º) 42, 8º) 40,5, 9º) 39 y 10º) 37,5.

“Esperábamos más, nos cambió mucho el auto con el neumático nuevo, lamentablemente nos vimos complicados. Hay que esperar mañana y correr, a ver si pegamos un saltito”, dijo Werner a Vuelta Previa. Mientras que Canapino contó: “Salió una buena vuelta que nos rescata el sábado. Estamos bien pero las gomas nuevas no nos funcionan, ahora vamos a pensar en mañana, con la goma usada estábamos bien y con la nueva no. No estoy conforme con el resultado”.

La performance de Ardusso en la ventosa tarde neuquina le permitió establecer con el tiempo de 1’27”564/1000, además de la pole el nuevo récord de la pista de 4 kilómetros, desplazando al segundo puesto por 120/1000 al arrecifeño Valentín Aguirre, quien en la sesión se exigió demás y terminó haciendo un trompo con el Dodge cuando intentaba mejorar su registro.

El tercer puesto fue de Emiliano Spataro, compañero hasta esta fecha en el equipo Renault Sport Torino Team de Ardusso, y girando a 351 milésimas de él; cuarto fue Juan Manuel Silva, con el Ford, y aventajando José Manuel Urcera y su Chevrolet, seguido por Martín Ponte (Dodge), Gastón Mazzacane (Chevrolet), Juan Pablo Gianini (Ford), Lionel Ugalde (Torino) y Jonathan Castellano (Dodge), quien también protagonizó un trompo. Nico Bonelli tuvo una buena clasificación y quedó 13º. A partir de las 9, 9.30 y 10, se pondrán en marcha las tres series preliminares. En tanto que la final se largará a las 13.20.

TC PISTA. La primera serie de TC Pista tuvo un claro dominador en el piloto de Dodge, Marcelo Agrelo, quien aventajó en el desarrollo de la carrera al balcarceño Diego Ciantini y su Chevrolet, y con ello consiguió un resultado por demás vital de cara a la definición de la Copa de Plata. Tercero finalizó Germán Todino, quien retornó tras su accidente en Paraná. El de Victoria, Juan Garbelino llegó 7º y el uruguayense Agustín De Brabandere 9º.

El Chevrolet del piloto Pablo Costanzo se impuso en la última batería del año, e intentará la puja por el título para este domingo, cuando se defina la Copa de Plata. Su escolta Andrés Jakos con Dodge, y tercero arribó Cristian Discala, con Torino. Ayrton Londero de General Ramírez, llegó 7º. La carrera final de hoy se largará a las 12.