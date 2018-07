Iván Furios tendrá un nuevo desafío en su carrera. Tras su salida de Patronato llegó a un acuerdo con la dirigencia de Atlético Paraná para integrar el plantel que competirá en la próxima temporada del Torneo Federal A. En el Decano el defensor trabajará por primera vez con Sebastián, su hermano mayor, quien es el preparador físico.

Tati ingresó en la historia de la entidad de barrio San Martín al lograr tres ascensos con el Rojiblanco. El menor de los Furios quiere seguir con el legado. "Sería bueno lograr lo que hizo mi hermano", se entusiasmó Iván, en diálogo con Ovación.

—Una nueva meta en tu carrera.

—Es un lindo desafío en lo personal, sobre todo por continuar en la ciudad. Es algo medio atípico, pero estamos acostumbrados a ver jugadores de Patronato que jueguen para Atlético Paraná. Para mí es una experiencia buena. Ahora afrontar un nuevo proyecto, que espero que salga bien.

—¿Te costó aceptar el ofrecimiento?

—Si bien uno pone muchas cosas en la balanza, esto es un trabajo y lo toma como tal. No me costó porque quería quedarme en la ciudad. Después de muchos años dando vuelta por todos lados surgió una chance buena. Había hablado con el técnico en su momento y a partir de ahí se encaminó mi llegada al club. Hay muchas cosas a favor, conozco a mi hermano. Para mí es un doble desafío.

— ¿Quien incidió más: tu hermano o el entrenador?

—Mi hermano es muy respetuoso. En ningún momento me insistió. Sé que me va a jugar a favor que él esté, pero también sé que me va a exigir el doble. Más que nada me gustó la propuesta que me hizo el técnico. Todas esas cosas, junto a lo familiar y deportivo, me llevó a no dudar mucho.

—¿Qué te comunicaron en cuanto al proyecto?

—En tratar de armar un equipo competitivo, esa es la intención. Sabemos que prometer un ascenso acá es medio loco porque no podemos apresurarnos, pero todo jugador apunta a eso. Se están sumando jugadores de experiencia, jugadores con roce en Primera División y roce internacional, más la base que conoce la categoría. Todo eso va a seduciendo.

—En una semana el escenario se modificó. De las incertidumbres pasó a encenderse la luz de la ilusión con la llegada de jugadores de experiencia.

—También están los jugadores que hicieron un buen campeonato el torneo pasado donde tuvieron una remontada muy grande desde que agarró Tincho (por el DT Fernando Benítez). Todas esas cositas ilusionan a la hora de arreglar. Ahora queda comenzar una buena pretemporada y armar un buen grupo desde lo humano que es fundamental.

—En la temporada pasada no pudiste jugar por una lesión: ¿Estás ansioso por salir a la cancha?

—Tengo muchísimas ganas. Sigo disfrutando esto, teniendo ganas de entrenar. No se pudo dar la continuidad en Patronato, que para mí hubiera sido algo lindo tener una revancha personal. Tengo una revancha porque Paraná me abrió las puertas y estoy feliz. Además con ansiedad por estar en un nuevo club, con nueva gente. Todo eso genera una linda sensación.

—¿Estás ilusionado?

—Sí. Siempre cuando uno encamina un proyecto nuevo lo hace con mucha ilusión. Siempre me tocó pelearla y esta no es la excepción.

—El apellido Furios está identificado con Patronato, pero tu hermano lo ingresó en la historia dorada de Atlético Paraná. ¿El anhelo es reiterar lo que hizo Sebastián?

—Sería bueno poder lograr lo que hizo mi hermano. Él ascendió con Patronato y después repitió con Paraná. Ojalá pudiera lograr la mitad de eso, sería bárbaro. Siempre uno en su carrera, y yo con la edad que tengo, quiero progresar. Siempre pienso en conseguir cosas. Ojalá pudiera conseguir la mitad de lo que logró mi hermano y dejar un nombre. Si bien en Paraná nos conocemos todos sabemos que es muy importante para el deporte de la ciudad que estén lo más arriba posible.

—Hace un mes se produjo tu salida de Patronato. ¿Es una herida aún o ya cicatrizó?

—No fue una herida, me molestó la forma en que se dio y se lo dije a los dirigentes. En ningún momento soy rencoroso con Patronato. Fui feliz los dos años y medio que estuve en Primera, como también fui feliz en mis comienzos. Soy un agradecido que en su momento me dejaron ir a Boca Juniors sin ninguna traba. Voy a seguir siendo hincha de Patronato, mi amor por el club no va a cambiar y lo voy a seguir alentando yendo a la cancha porque tengo muchos buenos compañeros dentro del plantel y le voy a desear lo mejor siempre al club.

—Te puede jugar en contra esto en Atlético?

—Creo que no. Mucha gente me conoce, saben lo profesional que soy y el que está medio disconforme sabrá que mi deseo es estar bien dentro de la cancha y con eso tratar de cambiar la opinión de esa gente.