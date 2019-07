Serena Williams va por el título y el récord en Wimbledon

La ex Nº 1 del mundo, Serena Williams, enfrentará hoy a la rumana Simona Halep, desde las 10 (Espn), para definir la corona en la rama femenina y para poder atacar por fin el récord de los 24 Grand Slams de la australiana Margaret Court.

Esta será la tercera final que encare la menor de las hermanas Williams tras ser mamá, pero en las presentaciones anteriores no pudo salir victoriosa. ¿Jugó la presión? No se sabe, pero lo cierto es que cayó ante Angelique Kerber justamente en Wimbledon y ante Naomi Osaka en el US Open. Quedó en 23.

Por otra parte, mañana el cordobés Gustavo Fernández buscará un nuevo título major en tenis adaptado en silla de ruedas: el Lobito se impuso a semifinales al francés Stephane Houdet por 6/0 y 6/4. Gusti irá en busca del trofeo y también de recuperar el Nº 1 del mundo ante el japonés Shingo Kunieda, líder del ránking mundial.