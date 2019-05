Será una noche para el recuerdo en el CAE

Estudiantes de Paraná tendrá este viernes su noche de gala cuando se realice la cena aniversario por los 114 años de vida que cumplió el pasado 5 de este mes. El encuentro será desde las 21 en BiancoNero, el comedor de la sede central del CAE, donde toda la familia Albinegra se reunirá para celebrar en una jornada que tendrá varios matices.

Entre ellos estará la tradicional entrega de las distinciones a los deportistas destacados de 2018 en cada una de las disciplinas que se practican en la entidad. Además, por primera vez, se otorgará el Premio Pluma Dorada al mejor desempeño deportivo de la temporada pasada.

Este premio especial se elegirá entre los ganadores de cada deporte y será determinado por un jurado compuesto por miembros de Comisión Directiva y periodistas locales. Desde Estudiantes se invita a todos los amigos a disfrutar de una gran noche, junto "a dirigentes, deportistas y atletas, familia y todos los que de una manera u otra formamos parte de esta gran institución". El valor de la tarjeta para la cena es de 490 pesos y están a la venta en la secretaría del club.

Los ternados. Son varios los deportistas que figuran en las ternas brindadas por el club, lo que habla a las claras el buen nivel que han tenido el año pasado. Las nominaciones son las siguientes:

Atletismo: Luisina Vilanova (campeona del Grand Prix Sudamericano); Belén Badaraco (campeona nacional en martillo) y Eugenia Badaraco (medalla de bronce en los Juegos Evita).

Básquet Femenino: Lujana Zapata (campeonato entrerriana U17 y preselección U19); Belén Santana (Selección de Paraná U12 y U13, subcampeona Dos Orillas) y María Sol Pujol (categoría Mini, subcampeona Dos Orillas U13).

Básquet Masculino: Pablo Jaworski (capitán de Primer División, goleador del Dos Orillas); Joaquín Fernández Álvarez (campeón provincial con Paraná) y Franco Bach (campeón provincial U17).

Hockey sobre césped Femenino: Andrea Pérez (capitana de la Línea Blanca, elegida mejor jugadora de su división 2018); Paula White (mejor jugador del torneo de la APH) y Laura Maiztegui (Selección de Entre Ríos y pentacampeonato del torneo APH).

Hockey sobre césped Masculino: Matías Cabrera Ibañez (campeón del Regional de Clubes A); Gonzalo Longo (dos veces mejor jugador del torneo de seleccioness) y Juan Bizai (campeón Regional de Clubes A).

Golf: Sebastián Vivas (campeón 2018 y campeón Nacional en Mar del Plata); Silvina Galli (campeona del club) y Amadeo Martínez (juvenil del equipo del club y revelación nacional).

Rugby: Juan Segundo Rosas Paz (jugador de Los Pumas 7); Ramiro Gurovich (jugador de Los Pumitas en la Copa Sudamérica M20 y ahora estará en el Mundial Juvenil) y Facundo Ferrer (excapitán y emblema del plantel superior).

Vóley Femenino: Leticia Flores (preselección Sub 15 y ganador de la Copa de Plata de la APV); Natalia Jiménez (la jugador más joven del plantel de Primera, campeona Sub 13 del Interasociativo) y Agustina Livrizzi (capitana del equipo de Primera y jugadora destacada 2018 por la APV).

Vóley Masculino: Fausto Galizzi Kohan, Octavio Chicco y Francisco Rigoni (tres jóvenes jugadores que han crecido tanto grupal como individualmente).

Natación Femenina: Camila Zalazar (campeona nacional en Córdoba); Marianella Malvasio (gran actuación en la Copa Atlantis y en el Nacional de Cadetes y Juvenil) y Martina Castellet (gran trabajo en la Copa Atlantis y en el Juvenil de Santiago del Estero).

Natación Masculina: Martin Schwindt (récord en el Campeonato de la Región Centro y del Torneo del Cono Sur, ganador de cuatro pruebas en el Internacional de San Pablo); Santiago Petrucci (clasificó para la Santa Fe-Coronda donde fue 11°, segundo en el maratón de aguas abiertas Villa Urquiza-Paraná) y Lucas Castañeira (Copa Atlantis y Nacional de Córdoba).

Sóftbol: Lautaro García (tercer puesto torneo APS, campeón Juvenil y quinto en el Mundial); Dolores Fernández (Selección Femenina Mayor en el Sudamericano) y Alejo Muñoz (Selección Argentina Juvenil y campeón en el torneo de la APS).

Tenis: Juan Jerónimo Vallejo (número 2 del ránking provincial Sub 14); Facundo Etienot (categoría Sub 12 y una gran proyección, referente en su camada) y Martino Capotosti (número 8 en el ránking provincial Sub 16).