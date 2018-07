Será una final para alquilar balcones

Esta noche se disputará la gran final del Torneo Apertura 2018 de elite que organiza la Asociación Paranaense de Futsal (APFS). Los equipos masculino de La Salle y Don Bosco buscarán conquistar el primer campeonato de la temporada cuando se enfrenten desde las 21 en el estadio Humberto Pietranera del Club Atlético Olimpia.





El elenco lasallano conquistó el número 1 de la fase regular. Los Salesianos finalizaron en el segundo escalón. Los dos equipos de mejor rendimiento medirán fuerzas en el juego decisivo. Pero hay otro condimento que genera mayor expectativa. Es que son los equipos con mayor historia en el futsal de la capital entrerriana.





La Salle y Don Bosco fueron animadores de los primeros campeonatos de la APFS. El elenco de la Avenida dominó en los inicios. La Naranja festejó por primera vez en 2014. Ese fue el último antecedente de estos equipos protagonizando una final. Jonas Jaime, entrenador del elenco lasallano, y Agustín Kohner, DT de Don Bosco, visitaron la Redacción de UNO, donde palpitaron la finalísima.





futsal 2 UNO / Juan Ignacio Pereira





—¿Cómo llegan al partido?





Jonás Jaime: —Va a ser un partido durísimo con los dos mejores equipos de la primera parte de la temporada. Seguramente va a ser un partido que se defina en detalles. Tendremos que estar muy concentrados porque el rival es durísimo, de mucha calidad, que viene trabajando bien. Tendremos que tener los cuidados del caso.





Agustín Kohner:—Los dos equipos fueron los más regulares del torneo. En base a eso nos venimos preparando de una excelente manera. Dentro del grupo hay mucha confianza. Se ve las ganas de disputar la final. Estos dos equipos que son históricos no se cruzan en una final desde 2014. En base a eso venimos trabajando.

—¿Es la final que todos esperaban?





JJ:—Creo que sí. Será una final que tendrá muchísimos condimentos. Es la final que la gente y los equipos estaban esperando. Será un partido hermoso para jugarlo y más en una final. Hace un par de años que no se daba y por la historia que tienen estos dos equipos en el futsal de Paraná se creó un clásico. Por eso es la final que todos estaban esperando.





—¿Anhelabas buscar una final ante La Salle?





AK: —Buscábamos una final, sea con quien sea. Esto potencia porque hay más ganas de jugarlo, porque es un clásico. Jugadores que él encuentra hoy y yo también son jugadores que vienen en la historia de los equipos y han construido una rivalidad anteriormente. Buscan volver a vivir esa situación que no se palpita desde 2014.





—¿La Salle tiene mayor presión por haber conquistado el 1 en la fase regular?





JJ: —En las finales las posibilidades están divididas de igual manera para los dos equipos. Fuimos los dos equipos más regulares. Ellos tienen un plantel larguísimo y de mucha calidad, pero nosotros también tenemos nuestras armas. En las finales es 50 y 50, se resuelven por detalles y el que se equivoque menos y esté más concentrado se va a llevar el partido. Me parece que en este caso y siendo dos equipos con tanta historia y con tanto trabajo las posibilidades se equiparan, y más en una final.





AK: —Pienso similar a Pitu (por Jaime). Además de que el partido se puede resolver sobre detalles también pesa la historia de los jugadores, cómo piensa cada uno, cómo madura en cuestiones competitivas. Para mí gana el equipo que más recursos tiene. Cómo se aplica el juego.





—¿Qué ventaja tiene La Salle?





JJ: —Es difícil hablar de ventajas en este tipo de partidos. Uno de los puntos claves es la experiencia que tienen los chicos que están en el plantel para disputar este tipo de partidos. Si bien sabemos que a la hora de partido eso no juega, pesa, está y existe. Puede ser importante la experiencia, pero no juega y hay que demostrarlo en la cancha





—¿Y Don Bosco?





AK: —La experiencia tiene mucho que ver en los jugadores, las situaciones y los momentos. La maduración, cómo va transitando paso a paso y llegando a la final. Además la preparación física, técnica, táctica. Eso es importante para el desarrollo de juego. No solo sirve el jugador de experiencia, sino también el jugador físico. Después uno de los puntos fuertes es el sacrificio que realizó el plantel, que se transformó un gran grupo humano. También es importante el respaldo de la dirigencia en la disciplina.





Otro capítulo. Jonás Jaime y Agustín Kohner se enfrentaron en la final del Apertura 2017. El actual director técnico de La Salle dirigía a José Hernández, elenco que se coronó campeón. Kohner integraba el cuerpo técnico de Paracao.





"Me ganó 2 a 1", recordó Agustín, que aclaró que no toma como una revancha al cruce de esta noche. "Es resultado. El futsal para mí es una forma de vida. Trabajo, me gusta entrenar todos los días. Es una pasión. No me influye. Siempre hay revancha. Ahora nos encontramos nuevamente y en el futuro nos encontraremos otra vez", argumentó.





—¿También lo tomás como un estilo de vida?





JJ: — Es así. Sé que él lo siente de la misma manera. Por eso está bueno poder compartir este tipo de eventos con personas que son tan apasionadas por el deporte. Eso enorgullece y enaltece el deporte porque marca el camino del trabajo que te apasiona. Eso termina dando los frutos que, más allá del resultado final, poder jugar una final a cancha llena y disfrutar de eso será el premio más grande. Como dice Agustín, vivimos y respiramos futsal. No tengo dudas de que nos volveremos a encontrar y tendremos otra revancha. Juntos o separados vamos a seguir en esto.





futsal 3 UNO / Juan Ignacio Pereira





Se definen los podios en elite y ascenso





Hoy se disputarán las finales y los juegos por el tercer y cuarto puesto del Torneo Apertura, en categorías elite y Primera B. La jornada se desarrollará en el Club Olimpia. A las 16.30 La Delfina y José Hernández Negro buscarán subirse al podio en Primera B. A las 18 jugarán,por el tercer puesto de Primera A, Paraná A- Español. La final del ascenso entre Unión Árabe y Rosario Central se jugará a las 19.30 . A las 21 La Salle y Don Bosco van por la gloria en la Elite.