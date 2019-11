Será un mano a mano hasta la última vuelta

Este fin de semana se terminará la temporada para el Turismo Carretera y por enésima vez un piloto entrerriano llegará como protagonista. En este caso Mariano Werner viajará con toda la confianza al autódromo Centenario de Neuquén, donde el domingo se conocerá al nuevo campeón. Luego de la victoria conseguida en la última fecha de La Pampa el piloto de Ford llega con toda la confianza a cuesta para tratar de conseguir el título de campeón que tantas veces le ha sido esquivo. El puntero de la Copa de Oro es Agustín Canapino, que irá en busca de su cuarta corona dentro de la categoría más popular del país. El de Chevrolet llega con 157,5 puntos, Automovilismo mientras que el paranaense está a 11,5 unidades.

Marianito irá en busca de una revancha de lo sucedido en 2010, cuando ambos pilotos definieron el título en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. En aquella ocasión, al piloto de Ford no le alcanzó y Canapino ganó su primer título en la categoría. Werner llega de tener un inmejorable fin de semana en la última carrera, pero Canapino no le pierde los pasos porque salió segundo en esa competencia, por lo que cuenta con un gran arma y también había ganado dos fechas en la Copa de Oro (Rafaela y San Nicolás). El dato positivo para Mariano es que en este tramo final del torneo, pareció encontrar la mejor versión de su Ford en todo el certamen. Además, tendrá un aliciente para esta fecha, ya que la actividad en el sur argentino entregará puntaje y medio, por lo que no es descabellado descontar 11,5 unidades a Canapino.

No obstante, claro está que Canapino depende de sí mismo. Por ejemplo, si Werner hace la pole, gana su serie y también la final, el de Arrecifes se volverá a coronar si también gana su respectiva serie y llega segundo en la final. A favor de Werner está que tiene un auto veloz en las rectas y en Neuquén siempre le fue bien, mientras que Canapino, salvo en la fecha de Paraná, fue muy regular en estas últimas cinco carreras, siempre entre los cuatro de adelante.

“Me parece que tenemos que ir a ganar la última por la diferencia de puntos que veo con Agustín y porque en las últimas carreras él no se ha bajado del lote de los cinco primeros”, manifestó a Campeones Werner. “El funcionamiento del auto en La Pampa ilusiona, porque es un circuito plano como Neuquén y con velocidades de curva parecidas”, analizó el entrerriano. “Me gusta que no tenga rectas largas, algo en que penábamos”, agregó.

La realidad es que estoy muy tranquilo, hemos pasado por muchas cosas en esta categoría. Todo va a depender de la estrategia de uno, nosotros tenemos que estar tranquilos, hoy en día estoy disfrutando mucho este gran momento”, explicó. “Estoy concentrado en andar rápido, sobre todo en la clasificación. En la clasificación se definirá gran parte de este campeonato”, analizó el Titán de Arrecifes que va por su cuarta corona.

También tendrán posibilidades de pintar el uno los pilotos José Manuel Urcera (142,5), Valentín Aguirre (136,5) y Juan Bautista De Benedictis (132,50), pero de ellos dependerá mucho de que Werner y Canapino tengan un mal fin de semana. Inclusive Johnnito no ganó en el año, por lo que necesita obligadamente vencer y ver qué pasa.

“No tenemos el mejor presente, es la realidad, porque fuimos contundentes en la primera parte del año y después fuimos perdiendo rendimiento”, dijo Urcera en la previa. “Dependemos especialmente de Agustín Canapino que si yo gano él tiene que salir del puesto 16 para atrás. En condiciones normales es muy difícil que pase eso. Este año la presión la tiene él, pero está muy acostumbrado a definir en estas circunstancias”, contó Castellano. En tanto que con algo menos de posibilidades aparecen Jonatan Castellano (121 unidades) y Facundo Ardusso (110). También están dentro de las posibilidades matemáticas: Santiago Mangoni (108,5), Juan Manuel Silva (108,5), Juan Cruz Benvenuti (97) y Mauricio Lambiris (91,5). Un total de 41 autos se presentarán este fin de semana. No estarán Juan Tomás Catalán Magni (Ford), José Savino (Ford), Christian Dose (Chevrolet) y Juan Martín Bruno (Dodge) y Nicolás González (Torino).

Por el contrario, retornarán Camilo Echevarría (Chevrolet), que días atrás se recibió de abogado; Federico Alonso (Chevrolet) y Prosperó Bonelli (Chevrolet). La actividad en pista comenzará mañana con entrenamientos, mientras que las dos tandas clasificatorias se realizarán el sábado: de 13.15 a 14 y de 15.05 a 15.45. Las tres series irán el domingo a las 9, 9.30 y 10.10, respectivamente. En tanto que la carrera final comenzará desde las 13.20 a un total de 30 vueltas.

Para esta ocasión, los integrantes de la Copa de Oro clasificarán en distintos grupos. El primer cuarto estarán integrado por: Leonel Pernía, Facundo Ardusso, Santiago Mangoni, Juan Cruz Benvenuti, Agustín Canapino, Juan Manuel Silva, Guillermo Ortelli y Juan Bautista De Benedictis. Mientras que en el segundo cuarto los protagonistas serán: José Manuel Urcera, Christian Ledesma, Mariano Werner, Mauricio Lambiris, Valentín Aguirre, Jonatan Castellano y Matías Rossi.