Será la primera Corro por Vos y sueñan con más

Por su parte Viviana Paiva, una mujer identificada con este deporte en Paraná, estará dando una gran mano en la organización. “Esto es muy especial y es un gran desafío en lo personal porque debemos ensamblar la parte deportiva con esta forma de hacer visible el trabajo que se hace en la escuela, en el centro del día con el personal que trabaja ahí con los chicos. No es fácil el día a día entonces por eso queremos que se visibilice y que se sepan que ellos son parte nuestro, de la sociedad. No veía otra manera de transmitirlo que no sea con un evento deportivo y por eso se dio el contacto con ellos”, dijo y agregó: “Es un proyecto que tiene una ambición tremenda, pero como todo cuando se empieza no sabemos como va a impactar. Hubo todo un tema de coordinación, no sólo de cómo llevar a los chicos, sino ver la fecha y la hora por el calor y tener en cuenta ciertas cuestiones de la época”.

La meta es clara, de un lado y del otro. Que esto no sea sólo una prueba aislada que que pueda permanecer en el tiempo. “Queremos dejar claro el mensaje y mediante lo deportivo ver de que manera impacta y poder dejarla instalada como fecha posible en un calendario local y que logre extenderse a la región. La idea es que se sepa que Corro por Vos se hace. Es como pasó con otros eventos deportivos con la cantidad de gente que corre en Paraná”.

Respecto de los detalles estrictamente deportivos, para los que serán parte de la prueba, Paiva contó: “Esta prueba es buena para probarse en los 5 y 10k. Aquellos que quieren ir y hacer tiempo estarán cronometrados y habrá premios para las categorías y la general así que es un buen momento para hacerlo. Es sábado, de mañana y que vayan a correr por los chicos y compartan con sus familias, con los miembros de la escuela, el centro de día, es impagable. Ojalá se motiven todos y podamos acompañar a los chicos. Yo me imagino esto como una estructura deportiva, pero que a a su vez tiene otro tipo de contención desde otro lado. Y en este sentido agradecemos el apoyo de la Secretaría de Deportes con José Gómez a la cabeza”.

Cabe destacar que todo lo que se recaude irá destinado para los chicos de la Escuela San Francisco de Asís y sus necesidades.