Selfie: Gisela Gruya Llull

—¿De qué equipo sos hincha?

—De River.

—¿Un club?

—La Salle, por sentido de pertenencia.

—¿Un técnico?

—Jonas Jaime, Pitu y David Coria en Unión de Santa Fe.

—¿Una jugadora con la que compartiste vestuario?

—Es una amiga que me dio el fútbol y con la cual compartimos cosas hace mucho tiempo: Juliana Schenone. Con ella tuve mis inicios en fútbol 11 en Unión de Santa Fe y ahora con La Salle.

—¿Un partido?

—Muchos, pero el que más recuerdo fue la final de fútbol 11 entre Unión de Santa Fe y Rosario. Recuerdo que llegamos a penales y yo no pude jugar desde el arranque porque me habían sacado la muela del juicio. Me dijeron que no lo jugara y entré los últimos cinco minutos, cuando no pasaba nada. Y fuimos a los penales y atajé dos y salimos campeonas.

—¿Una atajada?

—Un partido contra La Perla en la cancha de Ciclón Racing. Íbamos ganando 1 a 0 y faltando pocos minutos atajé un mano a mano. A Juli Schenone la habían echado y estaba atrás del arco alentando.

—¿Una canción de cancha?

— Todas las que cantamos con La Salle en la vestuario.

—¿Cuál fue el Mundial que más te gustó?

—El de 2014 porque fue el que más pude disfrutar.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

— Los goles de mis compañeras cuando le ganamos a Pacífico de Mendoza y pasamos a los cuartos de final del Argentino de Clubes.

—¿Cuáles son los cinco mejores deportistas argentinos?

—Juan Pablo Sorín, Ginóbili, la Peque Pareto, Luciana Aymar y Messi.

—¿Tres del mundo?

—Drogba, Djokovic y Usain Bolt.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Atajar.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Viajar, escuchar música y leer.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—Al fracaso.

—¿Qué cosas te sacan?

—Las injusticias en todo sentido.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—Cada vez que nos juntamos con las chicas del fútbol o las amigas que no veo hace tiempo y recordamos cosas de la infancia.

—¿Cuál fue tu peor compra?

— Unas panchas, eran resbalosas y las usé una vez.

—¿Una comida?

—Milanesas con puré o papas fritas.

—¿Un postre?

—El helado.

—¿Una bebida?

— El mate, amargo, dulce, con chuker o como venga.

—¿Qué músicas escuchás?

—El rock nacional.

—¿Una banda?

—Las Pastillas del Abuelo.

—¿Una película o serie?

—Vis a Vis, una serie.

—¿Un viaje?

—A Mendoza con la Preselección Argentina el año pasado.

—¿Una ciudad?

—Paraná.

—¿Un lugar para vivir?

—Paraná.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—España o Italia.

—¿Un hombre?

—Mahatma Ghandi por sus luchas y los ideales.

—¿Una mujer?

—Mi abuela Irma. Lo que hizo y lo que sigue haciendo por mí.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Florencia Arce, jugadora de la Selección.

—¿Cuántos grupos de WhatsApp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo como 11 o 12. Y el que más me gusta es el de La Salle, pero el que tenemos con las chicas, no con los profes. Se llama Vamos por Tri.

—¿Si te obligaran a salir de uno de esos grupos de cuál saldrías y por qué?

—Alguno de la escuela porque por ahí escriben boludeces.

—¿Si te dieran cinco nombres libres para armar un grupo de WhatsApp a quién elegirías?

—Elegiría a mis más amigas de distintos ámbitos. Juli Schenone de futsal, Noe de la escuela, Antonella de fútbol 11, mi mamá y Carolina. Se llamaría El Rejunte.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en qué lugar?

—Con Ginóbili en el algún partido de la NBA.

—¿Un sueño?

—Crecer en lo deportivo, volver a estar preseleccionada, conocer lugares y salir campeonas con La Salle y el año que viene ganar el Argentino.









La arquera campeona