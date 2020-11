Selfie: Daniel Farabello, talento y jerarquía

FARABELLO.JPG

ENTRENADOR. Su primera experiencia como DT fue en Sportivo Las Parejas en la categoría Sub 15. Luego se fue a Red Sport de Cañada de Gómez. Fue campeón de la Liga Provincial y ascendió al Torneo Federal con Sport. En el año 2013 se sumó al staff de la Selección

Argentina y comenzó a dirigir la categoría 2002. Continúa con esa camada donde disputó el Sudamericano de Chile y luego por la Pandemia se suspendieron los Panamericanos y el Mundial del año que viene por la

—¿De qué equipo sos hincha?

—Del Pincharrata, Estudiantes de La Plata.

—¿Por qué?

—Mi abuelo era hincha de Estudiantes, mi viejo también y bueno me hizo a mi. Seguí con la tradición y lo hice hincha de Estudiantes a mi hijo. Todo surgió porque había un jugador de Gualeguaychú, Alberto Zozaya, hace muchos años en Estudiantes y mi abuelo se hizo hincha porque los Farabello vienen de ahí.

—¿Un club?

—Sport porque yo llegué a los 16 años acá y la mayor parte de mi vida la pasé acá. Más allá de que estuve muy bien en todos los que estuve.

—¿Un triunfo?

—Es difícil decir uno. El primero con Estudiantes de Olavarría cuando le ganamos la final a Atenas de la Liga Nacional. Además fue en séptimo partido.

—¿Un partido inolvidable?

—La final del Preolímpico de 2001 ante Brasil. Siempre los partidos contra Brasil son lindos.

—¿Un equipo?

—Ese de Neuquén en 2001 era una cosa tremenda. Pepe Sánchez; Manu Ginóbili; Hugo Sconochini; Fabricio Oberto; Rubén Wolkowyski (FI); Luis Scola; Daniel Farabello; Leo Gutiérrez; Chapu Nocioni; Gaby Fernández; Leandro Palladino; Lucas Victoriano. DT: Rubén Magnano.

—¿Un DT?

—Tuve la suerte de tener los mejores, pero el que más me conoce porque desde chico me tuvo como reclutado es el Oveja Hernández.

—¿Un compañero con el que compartiste vestuario por amistad o admiración?

—Gaby Díaz. Cuando llegué a Sport ya estaba acá, después nos juntamos en Andino y en Olavarría. Nos conocemos de chicos y somos padrinos de nuestras hijas.

—¿Un estadio o una cancha donde hayas jugado?

—Por el marco de gente y el ambiente que se genera me gusta la de Sport. Cuando está llena es muy linda. Después el Once Unidos de Quilmes, el Ceruti de Atenas.

—¿En qué equipo te hubiese gustado jugar?

—Soy de la época de Los Ángeles Lakers de Magic Johnson. Voy a volar ahí, ja.

—¿Qué equipo te gustaría dirigir?

—Si bien soy un entrenador joven que estoy haciendo mis primeras armas, con los chicos me gusta mucho trabajar. He trabajo con chicos de 5 años y con Roberto López que tenía 42, así que cada proceso tiene sus cosas Pero me gustaría dirigir Liga Nacional, uno aspira siempre

a lo mejor. Entiendo que hay que prepararse.

—¿Cuál fue el gol o tanto que más gritaste?

—De básquet, en la semifinal del Panamericano de 2001. Contra Welcome de Uruguay perdíamos por tres y tiré de la mitad de la cancha, la metí y fuimos a suplementario. Tenían un equipazo. Y después, al otro día ganamos a final. Y en fútbol, el gol de Maradona a los ingleses y los

de Estudiantes en Brasil en la final de la Libertadores. Acá fui a la cancha con mi viejo. Había llegado una semana antes de Italia porque venía de terminar la temporada y fuimos a la cancha. Y la vuelta la vi por la tele.

—¿Con quién te hubiese gustado abrazarte después de un gol?

—Con mi familia, los que están cerca nuestro. Son los que ven el esfuerzo de uno porque uno juega en China, Japón o La Rioja y los que se tienen que adaptar son ellos con otras escuelas, otros idiomas. Así que se merecen eso.

—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Maradona, Messi, Ginóbili, Fangio y Vilas.

—¿Y tres del mundo?

—Michael Jordan, Diego Maradona y Roger Federer.

—¿Para qué sos bueno?

—Para los deportes bueno para casi todos, para el mate también y creo que nada más, ja.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Son muy pocos, pero lo que más me gusta ir a pescar. Me retiré para tener tiempo libre y ahora tengo menos tiempo. Me gusta jugar al fútbol y al tenis. Pero la pesca primero. Es difícil porque acá no tengo el río cerca, pero cuando puedo voy porque es algo que me gusta mucho.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A algún problema de salud de un ser querido que no se pueda resolver.

—¿Qué cosas te sacan?

—La falsedad me molesta mucho. Y la falta de respeto y no tener valores. En todos los ordenes. La falta de educación.

—¿Que cosas te hacen reír?

—Me considero un tipo de buen humor siempre y las cosas simples me hacen reir. Las charlas, las anécdotas, las cosas que nos pasan con los chicos en el entrenamiento.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—La pensé, pero no tengo.

—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—En Sport cobraba poco y no recuerdo que hice. Me salía más caro irme a Colón en colectivo que lo que ganaba. Así que me iba a Colón, al principio, cuando extrañás más seguido y mi mamá completaba la plata que faltaba para el pasaje.

—¿Una comida?

—El asado completo.

—¿Un postre?

—Soy de lo dulce. El Chajá o el tiramisú.

—¿Una bebida?

—Más allá de que hace mal, no hay como la Coca Cola. Como la de la botella de vidrio no salió nada.

—¿Qué música escuchás?

—De todo. Nacional y me gustaban mucho los Fabulosos Cadillacs. También escuchamos mucho la música italiana porque estuve casi nueve años allá y nos gusta mucho.

—¿Una banda o solista?

—Los Fabulosos antes y Queen.

—¿Una película o serie?

—Ahora con la pandemia empecé a ver un par de cosas. Vikingos, Last Dance, Ozark y ahora estoy viendo The Blacklist pero son 18 mil capítulos, así que a esa la veo debes en cuando.

—¿Un viaje?

—Tuve la suerte de viajar bastante con el básquet, no como turista. Y me gustó mucho Brisbane. Australia que es un país que me gusta mucho. También me gustó mucho Toronto, Canadá, y después Nueva York. Esa una ciudad que me impactó para bien. Hay que tener plata ahí, je.

—¿Una ciudad?

——Jugué cuatro años en Ferrara, Italia y era una ciudad que nos encantaba. Teníamos pensado nuestro futuro ahí, pero por distintas cosas nos volvimos y nos quedó pendiente. Es una ciudad para vivir.

—¿Un barrio o lugar de Colón?

—El Barrio Alborada con los 48 departamentos y el club La Armonía. Viví cuatro o cinco años, los inicios de la adolescencia. Fueron años muy lindos.

—El barrio de los crack, donde salieron Paolo Quinteros, Dani y Lolo Farabello.

—Ja, sí.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Finlandia, Noruega, Suecia. Me gustaría recorre esa zona de arriba.

—¿Un hombre?

—Mi padre por como mi inculcó los valores de la vida.

—¿Una mujer?

—Mi madre por darme la vida y mi mujer por darme mis hijos.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Soy cero cholulo. Pero te digo el Manu porque tenemos una relación; mi hijo está ahí y debes en cuando hablamos sobre él y se que está para lo que necesite. A Manu lo conozco de cuando tenía 18 años en Andino de La Rioja.

LA SELFIE RECARGADA

—¿A quién te gustaría meterle un caño y decirle oleeee?

—A Cristiano Ronaldo, por esa rivalidad con Messi. Por ese folclore que se ha generado. Me parece un jugador increíble, pero bueno se lo metería para sacarme las ganas.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Creería que arquitectura porque me gusta mucho, pero no se si me hubiese dado la cabeza para hacerlo. O la kinesiología o traumatólogo. Algo de eso. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero son cosas que me gustan por lo que vi. Esto lo digo ahora, pero capaz que cuando tenía 17 años ni lo pensaba.

—¿A quién le sacás la roja o lo sacás por cinco faltas?

—No tengo a nadie para expulsar.

—¿Qué camiseta nunca te pondrías?

—La del Lobo. De cualquier modo el básquet es distinto. Te digo una camiseta por decirla porque es básquet. Además tengo amigos que son de Gimnasia como el Nico Gianella.

REDES

—¿Cuántos grupos de Whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Hay tres o cuatro, pero no soy mucho de los grupos. Como soy coordinador del grupo del club tengo contacto con los entrenadores y los profesores. Los de padres del colegio los tiene mi esposa.

—¿Quién te gustaría que te siga en Instagram?

—No le doy mucha importancia. Uso las redes lo indispensable. Para ver las noticias, no estoy pendiente de eso.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Con Magic Johnson adonde lo encuentre. O con Jordan.

ENTRERRIANO. Daniel Farabello integró uno de los seleccionados entrerrianos más brillantes de la historia. La Selección de 2002 logró el 68º Campeonato Argentino de básquetbol al vencer en la final a su par de Buenos Aires por 105-90 en el estadio Luis Butta de Echagüe.

El equipo dirigido por Sebastián Svetliza estaba formado por Daniel Farabello, Leopoldo Ruiz Moreno, Paolo Quinteros, Claudio Farabello y Damián Tintorelli. Luego ingresaban Ernesto Michel, Mau Muguruza, Eduardo Villares, Maxi Riolfo, Raymundo Legaria, Daniel Rhul, Luciano Rivero.