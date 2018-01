Selfie: Cristan Godoy

—¿De qué equipo sos hincha?

—De River.

—¿Un club?

—Talleres. De todos los clubes me llevé algo, me ayudaron a crecer y me quedaron amistades. En Talleres conseguimos cosas muy lindas y fue adonde volví. Estoy muy cómodo acá.

—¿Un técnico?

—De todos aprendí algo. Pero si tengo que elegir me quedo con Gabriel Albornoz en Tucumán BB y el Male Solanas porque me ayudó a crecer con mi carácter.

—¿Una cancha?

—La de Quimsa de Santiago del Estero.

—¿Un Mundial?

—El de Brasil, fue el que más viví.

—¿Un jugador de básquet?

—Ginóbili.

—¿A quién te gustaría meterle un caño?

—A mi viejo. Mi viejo jugaba de dos en Ministerio y me hubiera gustado meterle un caño para ver que tan picante era.

—¿Un viaje?

—El que hice hace poco cuando lo fuimos a visitar a mi hermano que está jugando en Neuquén. Aprovechamos y conocimos La Patagonia. No conocía la nieve y cuando llegamos fuimos a lugares que no son comerciales. Nos decían, bajá en el kilómetro 8, metete y te vas a encontrar una cascada. Una locura. Me enamoré.

—¿Un triunfo?

—La final en Juveniles de la Liga Nacional que le ganamos a Echagüe con Sionista. Después la que ganamos con Talleres ante Olimpia. Fue muy lindo.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—Jugando para Tala ante Hispano Americano en cancha de Echagüe el Repechaje. Clave un tiro de mitad de cancha y fue una locura. Veníamos de perder los dos afuera y acá nos estaban pegando un baile y ese punto comenzó la remontada.

—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—Fue como Monitor en la escuelita de Olimpia. Cobré 50 pesos y me fui a la feria de Talleres y me compré una campera blanca con peluche adentro. Me la compré un miércoles y mi hermano me la robó para salir el viernes y me la manchó entera. Nunca más la pude usar.

—¿Cuáles son los cinco mejores deportistas argentinos?

—Ginóbili, Messi, Lucha Aymar, Maradona y Scola.

—¿Tres del mundo?

—Messi, Federer por la mentalidad, y aunque no lo banque, Cristiano Ronaldo.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Soy una persona alegre y ocurrente. Ser positivo y pasarla bien.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Pasar con mis afectos: novia, amigos y familia y miro muchas series. Mucho.

—¿Una serie para recomendar?

—Me cuelgo mal. Hace poco empecé La Casa de Papel y miré seis capítulos en un día y la busqué en internet y me liquidé la segunda temporada. Recomiendo Vikingo y La Casa de Papel.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A perder un ser querido. Soy muy familiero y tengo miedo a perderlos.

—¿Qué cosas te sacan?

—La injusticia en todos los órdenes. Desde un fallo, hasta algo político o un nene que le hacen bullying. Me hace mal y me quedo maquinando.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—Mis afectos y tengo la suerte que son todos unos aparatos y nunca la paso mal. Son muy ocurrentes.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—La campera, a morir. Y un parlante con bluetooth que tenía luces y tiraba humo. Dos días duró.

—¿Cocinás?

—Cuando me toca, pero me hago el boludo. Y mi familia, mi novia y mis amigos tienen buenas manos.

—¿Una comida?

—En invierno el guiso de lentejas de mi viejo es una bomba. Comés el último bocado y te dormís. Y sino las milanesas con puré.

—¿Una bebida?

—El Fernet con Coca.

—¿Qué música escuchás?

—Me gusta todo. Escucho mucho en español. Si hay algo que me pone para arrancar es cualquier tema de Los Palmeras. Te las canto a todas. Después el cuarteto.

—¿Una ciudad?

—Villa La Angostura.

—¿Un lugar para vivir?

—Me gustaría en cualquier lugar del sur. Una casita al lado del lago, sería feliz.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Todo, pero primero me gustaría conocer el país. Con el básquet viajé mucho, pero quiero conocer Tierra del Fuego.

—¿Qué cosas te seducen?

—La buena onda y la buena energía. Y el perfume de mujer.

—¿Un hombre?

—Mi viejo, Argentino.

—¿Una mujer?

—Diana, mi vieja.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Mi novia, mis familiares y mis amigos. Son los que están y con esos me alcanza.

—¿Cuántos grupos de whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Una banda. Y elijo dos. El de Talleres que se llama Gracias por tanto Palu, por Aguirre el pibe que jugó la temporada anterior y cuando hicimos la despedida quedó el nombre. Y después el de mi grupo de amigos de toda la vida que se llama Cuzco 2017 por un viaje que íbamos a hacer el año pasado y nunca se dio.

—¿Si te obligaran a salir de uno de esos grupos de cual saldrías y por qué?

—Tengo un grupo de unos compañeros que ya no son más. Examigos.

—¿Si te dieran a elegir cinco nombres libres para armar un grupo de whatsapp, a quien elegirías?

—A Manu, Cristina, Dani Alves, Radagast y Rodríguez Galati.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Con mi tía Miriam que falleció y fue como mi abuela, porque no llegué a conocer a ninguna de las dos. Con ella en las Cataratas, el lugar que quería conocer.





El Pirata deja su sello en todos los clubes