Selección Argentina: práctica sin Di María ni Papu Gómez

Ante este panorama, Scaloni deberá hacer un cambio obligado respecto al triunfo ante Australia debido a que Gómez, quien fue titular en lugar de Di María, sufrió un esguince en el tobillo y tuvo que salir ni bien comenzó el segundo tiempo.

"Me quería matar porque me doblé el tobillo feo y no podía seguir mucho más. Prefería que entre otro chico que esté mejor que yo. Es un esguince, quedan varios días para recuperar y va a estar todo bien", contaba Papu Gómez.

La Selección Argentina volverá a los entrenamientos el martes para proseguir la preparación del choque contra Países Bajos, al que ya eliminó por penales, en las semifinales del Mundial de Brasil 2014 por penales, después de que el partido terminara sin goles.

https://twitter.com/Argentina/status/1599811505532198915 #SelecciónMayor Primer entrenamiento de cara al encuentro con Países Bajos



https://t.co/IOL3YPnhZF pic.twitter.com/V4LOTuWleY — Selección Argentina (@Argentina) December 5, 2022

Los posibles reemplazantes de Alejandro Gómez ante Países Bajos

La alternativa “natural” para reemplazar a Papu Gómez es, precisamente, el jugador por el que entró ante Australia: Ángel Di María.

El rosarino no fue arriesgado luego de terminar con una contractura ante Polonia, fue el único que se entrenó este domingo cuando el resto de los jugadores tuvo libre y Scaloni esperará su evolución para ver si puede contar con él (todo hace indicar que sí), y después si lo tiene para ser titular o suplente.

De no estar Di María y en caso de Scaloni inclinarse por otro mediocampista, vuelve a sonar el nombre de Leandro Paredes, quien también fue uno de los candidatos para reemplazar a Fideo para el partido de los octavos de final.

En tanto, otra opción es la de Lisandro Martínez, quien fue el que ingresó por Papu Gómez aunque el DT decidió cambiar de esquema con el partido a favor, como ya lo había hecho en otros encuentros. Habrá que ver si el técnico considera, por primera vez en el Mundial, jugar con tres centrales desde el arranque.