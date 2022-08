Selección Argentina: Ángel Ielpo es un pequeño gigante

Ielpo, en las dos disciplinas, representa a Argentina, algo que claramente es motivo de orgullo. “En los dos deportes represento a Argentina y siempre tratando de dejar bien en alto al país y también a la provincia. Siempre trato de mejorar el nivel para poder lograr cosas importantes. Siempre me gusta ser primero y para eso trabajo”.

angel ielpo sin limites.jpg

Ángel encontró contención, respeto, inclusión y alegría, entre otras tantas cosas, en el mundo deportivo. “En los dos deportes lo que primero encontré fue amistad y el orgullo de representar al país. Siento que mi familia está orgullosa de mi y eso es lo principal porque eso es lo que les quiero transmitir yo a ellos. Después de todo un poco porque vamos a todos lados y le vamos mostrando al mundo que tenemos unos centímetros menos, pero podemos. Eso es lo principal”.

Angel Ielpo 1.mp4

Argentina le ganó a Paraguay 5-0 y se llevó la Copa América. Es un recuerdo que aún sigue latente en el jugador entrerriano. “Todavía no caemos que somos campeones de América y lo hablamos siempre con mis compañeros que cuando caigamos será una transformación y nos vamos a sentir orgullosos. Lo estamos, pero nos cuesta caer. Encima fue con el mismo rival ante el que perdimos la final la vez anterior. Tenemos la adrenalina a mil y estamos muy contentos. Lo disfrutamos como nunca porque no es fácil ganar una Copa América así que demás contentos. Ahora estamos entrenando para el Mundial que será el año que viene acá en Argentina. Será tremendo y esperemos que no se nos escape como nos pasó en nuestra casa con la Copa América. También cerca de la fecha del Mundial vamos a disputar una Euro que se hace en España en octubre. Ya tenemos la invitación ahora falta el tema traslado que siempre se nos complica así que vamos a comenzar con las gestiones para poder estar”.

Angel Ielpo.mp4

Ielpo también habló de sus entrenamientos en Paraná porque con el seleccionado sólo se juntan para las competencias. “Se complica mucho la verdad, pero yo acá me muevo. Hago gimnasia los lunes, miércoles y viernes y martes y jueves, además de los entrenamientos de parabadminton, juego al fútbol 5. Juego con mis amigos convencionales y eso me ayuda mucho porque ante ellos me tengo que esforzar el triple. Después todos los meses nos juntamos para ponernos en sintonía ya que cada uno entrena por su parte”.

angel ielpo sin limites 1.jpg

Finalmente Ángel habló de la otra disciplina. “Hace unas semanas jugamos un Nacional en Florencio Varela. Fue el segundo de tres. Al primero no pude ir y a este lo ganamos. Ahora se viene el tercer en breve en Buenos Aires. Luego en noviembre tenemos el Mundial que se hace en Japón, pero eso está un poco complicado. Y en Colombia y Perú tenemos un sudamericano y un panamericano así que el fixture del parabadminton está cargado”.