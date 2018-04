Seis medallas en el pecho con orgullo

El Club Atlético Estudiantes de Paraná cuenta con varios nadadores en la categoría Master que disputan las diferentes competencias de natación internacionales que se les presentan y en muchas consiguen muy buenos resultados.

Tal es el caso de la paranaense Susana Barbosa, que con 60 años participó del primer Campeonato Internacional de Disciplinas Acuáticas en Colombia días atrás consiguiendo tres medallas de Oro y tres de Plata en diferentes pruebas. La actividad tuvo lugar en la localidad de Santa Marta.

En este campeonato, hubo nadadores colombianos, estadounidenses, austríacos, chilenos, venezolanos y dominicanos.

La representante del CAE obtuvo el primer premio en 800 metros Libre; primer premio en 50 metros Libre; primer premio en 50 metros Mariposa; segundo premio 100 metros Libre; segundo premio 100 metros Libre y segundo premio en 200 metros Combinado.

Susana Barbosa comenzó a competir de manera federada desde hace cinco años y desde ese momento no para de crecer en la natación para adultos. Ahora tuvo el privilegio de viajar a Colombia y traer un total de seis medallas en su pecho.

Antes de uno de sus entrenamientos semanales en la pileta de ocho andariveles de Estudiantes, Susana Barbosa charló con Ovación sobre los logros lejos del país que la llenan de orgullo a ella y su familia.

"El campeonato fue espectacular porque traje tres medallas de Oro y tres de Plata. Participé de un total de seis pruebas y en todas salí premiada. La competencia se realizó en Santa Marta, que es un ciudad turística que está a una hora de vuelo de Bogotá. En algunas pruebas me fue bien y no esperaba tan buenos resultados", dijo la nadadora.

"Entreno dos horas por días y a la mañana tres veces por semana hago gimnasio. Además tengo una nutricionista, porque tengo 60 años", sonrió.

"No hace mucho tiempo que nado de manera continua en el club. Descubrí el deporte a los 55 años; a esa edad se me dio por nadar y nadar. Desde hace un tiempo estoy federada en la Federación Entrerriana", aseveró Susana Barbosa.

En cuanto a los objetivos para lo que queda en el año, la representante del Estudiantes dijo: "Ahora se viene un Panamericano en fines de julio en Orlando (Estados Unidos). Luego se viene un Argentino en setiembre y un Sudamericano en Buenos Aires. En el medio, en el club Estudiantes tenemos la Copa Challenger, con la presencia de clubes de la región".

"Actualmente estoy jubilada y soy una persona muy inquieta. Por eso compito y además sigo estudiando. Soy doctora en Semiótica. Por eso me puse analizar luego de la competencia lo que me pasó en el Argentino, que nadé pruebas que no había nadado me fue bien. En cambio en otras que sí venía entrenando no me fue tan bien. Y me pregunté cómo se procesa todo eso; y es que al ser una prueba nueva uno no tiene la ansiedad del fracaso y eso hace que uno se sienta con menos presión. La verdad, la disfruté muchísimo".





Estuvieron en Rosario nadando





En Rosario se desarrolló el Campeonato Nacional de master. Nadadores del club Estudiantes, participaron con un gran desempeño. Lograron primeros, segundos y terceros puestos.