Segundo capítulo para las Damas

Se jugará hoy la segunda fecha de la primera fase del Torneo Dos Orillas de Damas, certamen que organizan conjuntamente las asociaciones de hockey sobre césped de Paraná y Santa Fe. Tras una jornada inaugural con partidos reñidos, la nueva cita tendrá los siguientes partidos pautados en ambas ciudades:

Zona Campeonato A: cancha de Estudiantes, CAE Negro-El Quillá a las 10 en Sub 14; a las 11 en Sub 16; a las 12.15 en Sub 12; a las 13.30 en Sub 18; a las 15 en Reserva y a las 16.30, Primera División. Mientras que en Concordia, Hípico recibirá la vista de Santa Fe Rugby en los mismos horarios.

Zona Campeonato B: Talleres Rojo enfrentará a Banco Provincial, en el predio de Toribio Ortiz, a partir de las 10. Por la misma zona, CRAI será local ante Paraná Hockey. En cancha de la Asociación Santafesina, La Salle jugará con Rowing Azul.

Zona Estímulo A: en cancha de Paracao, Talleres Blanco hará las veces de local ante Universitario de Santa Fe a partir de las 10.

El domingo, en tanto, Atlético Franck cotejará con San Benito en cancha de Asociación Santafesina. Los partidos están programados a las 11.30 en Sub 14; a las 12.30, en Sub 16; a las 13.45 en Sub 12. Mientras que en Reserva, a las 15, jugarán Franck-UNER y a las 16.30, en Primera, Franck con 25 de Mayo de Victoria.

En cancha de Santa Fe Rugby, Argentino de San Carlos recibirá a Unión Agrario Cerrito, a las 12 en Sub 14; a las 13 en Sub 16; a las 15 en Reserva y a las 16.30 en Primera División.

Zona Estímulo B: En el sintético de El Quillá, mañana el Quillá B recibe a Tilcara, a las 11.30 en Sub 14; a las 12.30 en Sub 16; a las 13.45 en Sub 12; a las 15 en Reserva y a las 16.30 en Primera División. En La Tortuguita, Rowing Blanco jugará con CRAR a las 10 en Sub 14; a las 11 en Sub 16; a las 12.15 en Sub 12 y a las 13.30 en Sub 18.

El domingo, en cancha de Talleres, CAE Blanco enfrentará a Colón de Santa Fe, a las 10 en Sub 14; a las 11 en Sub 16; a las 12.15 en Sub 12; a las 13.30 en Sub 18; a las 15 en Reserva y a las 16.30 en Primera.

LOS VARONES. A partir de este fin de semana comienza la acción del Torneo Dos Orillas Masculino. El certamen tendrá el complemento de la incorporación del torneo de juveniles M15. A la continuidad de El Quillá y La Salle, se le suma el regreso de Banco Provincial. La línea tendrá como entrenadora a Rocío Caldiz junto a Ignacio Pirola en la preparación física.

Por el lado de Entre Ríos surgen los siempre candidatos Estudiantes y Rowing de Paraná. Ambas formaciones disponen de nuevos entrenadores. El Remero tiene a Maximiliano Bravo y el Albinegro dispone de Juan Francisco David como su orientador táctico.

Por su parte, Talleres querrá dar pelea y por eso renueva sus fuerzas con Enzo Prelli. Hípico de Concordia y Caballú de La Paz serán los debutantes en este certamen. Ambos conformarán una misma línea, el Verde en Primera y Sub 15, a la vez que el Caba lo hará en Reserva.

La programación de partidos se desarrollará mañana de manera íntegra con este detalle:

El Quillá-Paracao (sede El Quillá): a las 13.30, en M15, a las 15, Reserva y 16.30, Primera.

Rowing-La Salle (sede La Tortuguita): a las 16, Reserva y 17.30 Primera.

Hípico-Banco (sede La Tortuguita): a las 19, Primera División.

Estudiantes-Talleres (sede El Plumazo): a las 13.30, en M15; a las 15, Reserva y 16.30, Primera.

















AHRU: contacto con las Sub 14





Días pasados se realizó la primer convocatoria del preseleccionado Sub 14 con jugadoras de los equipos de Zona Sur (segundo del año, ya que en febrero se realizó en Concordia el primero con jugadoras de zona centro-norte) en las instalaciones del Club Regatas de Concepción del Uruguay. Con mucho entusiasmo las pequeñas jugadoras participaron de los entrenamientos a cargo del profesor Javier Gevera.