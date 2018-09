Segundo brindis ante un equipo de Primera

El 17 de mayo Sarmiento de Resistencia dio el batacazo en la presente edición de la Copa Argentina . El Aurirrojo, que compite en el Torneo Federal A, eliminó a Racing Club de Avellaneda, actual líder de la Superliga Argentina.

El Decano del fútbol de la capital chaqueña redobló la apuesta. No se conformó con haber celebrado la victoria más importante de su centenaria historia. Se entusiasmó con brindar por segunda vez consecutiva ante un equipo que compite en el circulo superior.

El deseo de Sarmiento se transformó en realidad. El domingo volvió a dar otra sorpresa. En esta oportunidad despidió a Unión de Santa Fe en el certamen que reúne a equipos de la elite y del ascenso.

El paranaense Brian Berlo es uno de los referentes del conjunto del noreste argentino. Desde Resistencia el defensor atendió el llamado telefónico de Ovación para revivir otra victoria antológica del Aurirrojo.

"Ante Racing habíamos dejado la vara muy alta. Ese partido estuvo Lautaro Martínez que actualmente está jugando en el Inter de Italia y hace poco lo estábamos marcando. Pasamos ese obstáculo, pero no nos conformábamos con eso. Por eso desde que arrancamos la pretemporada nos propusimos avanzar otra fase más en la Copa. Hicimos una pretemporada eterna que arrancó a fines de junio, pero el sacrificio dios sus frutos", resaltó el ex defensor de Atlético Paraná.

—¿Qué diferencias existieron entre el partido con Racing y el de Unión?

—Unión es un equipo fuerte que llevaba ocho partidos sin recibir una derrota. Madelón es un entrenador que ha realizado buenas campañas en Unión. Iba a ser otro partido al que disputamos ante Racing porque era otra característica de jugadores, otra forma de jugar, otro estilo. Sabíamos que iba a ser más complicado que el de Racing y fue así. A los 4 minutos íbamos. Ahí se nos vino abajo lo que trabajamos en la semana previa, pero también nos habíamos preparado mentalmente y sabíamos que podía pasar esto, encontrarnos abajo en el marcador. Teníamos que ser inteligentes y mostrar carácter para lograr lo que hicimos. Dar vuelta un resultado ante un equipo de Primera es una locura. Ahora que lo pienso, era algo impensado. Estamos contentos porque dejamos al fútbol chaqueño y a Sarmiento como institución bien alto. Pero además demostramos que el fútbol del interior tiene cosas muy interesantes y está un poco subestimado.

—En esta oportunidad superaron varias adversidades. Un gol tempranero, la lesión de un compañero, una expulsión.

—Pasó mucho por lo mental. Hasta la expulsión no habíamos gozado de una situación concreta de gol. Se nos iba terminando las ilusiones, pero esto es lo bueno que tiene el fútbol. Hay que seguir peleando hasta que el árbitro pite el final. Y quedó demostrado que a los 82 minutos encontramos el gol que buscamos de todas las manera. Lo que más rescato del equipo es que estando abajo en el marcador nunca abandonó la idea de juego. Siempre intentó salir jugando por abajo. Intentó con las triangulaciones. Estoy muy contento de la forma en que se ganó y desde mi punto de vista no merecíamos perder ni ir a los penales. Merecíamos ganar.

—Con este triunfo sacan chapa de candidato en el Federal A.

—Si, pero ahora el sábado volvemos a la normalidad. Al torneo duro como lo es el Federal. Hablamos con los chicos de la diferencias que existen entre el Federal y la Primera División, donde hay mas espacios, mas libertades para moverse, triangular, asociarse. El Federal es más rígido, más fuerte y se complica más porque no hay espacios y son partidos cerrados, duro. Ahora tenemos que cambiar el chip, ponernos el del Federal, pero sin abandonar nuestra idea de juego que es la que el técnico nos propone día a día. Ante Unión se vio la versión que todos queremos y para lo que entrenamos en la semana.

—Llevás cuatro temporadas en Sarmiento. ¿Qué encontraste en el club y en la ciudad?

—Resistencia es una ciudad muy futbolera. Algo muy parecido a cuando estuve en Paraná, que había dos equipos en niveles alto. Acá hay dos equipos muy fuerte que no han tenido la dicha de poder ascender y encontrarse en la segunda categoría del fútbol argentino, y ni hablar de soñar con llegar a una Primera División. Sarmiento, estructuralmente, tiene un estadio para estar en Primera División. Al igual que For Ever son dos equipos muy grande en Resistencia. Es una lástima que este en una tercer categoría porque tiene todas las condiciones para estar más arriba y darle otro salto de calidad a la ciudad.

—¿Te sentís como en tu casa?

—Sí. Le estoy muy agradecido a la gente de Sarmiento y a la ciudad. Me trataron muy bien y me siento muy cómodo porque están saliendo las cosas muy bien y la gente me quiere. Con trabajo y sacrificio se están dando los resultados. El presente es un momento soñado. Ganarle a Racing y después superar a otro equipo de Primera División de la manera que lo hicimos fue algo soñado.

—¿Cómo observás desde afuera la renovación que se originó en Atlético Paraná y cómo se preparó para el Torneo Federal A?

— Se armó bien. Se tuvo que acomodar al presupuesto como sucede en todos los equipos del Federal A y en base a eso reforzar al equipo cuidando las arcas del club. No hizo grandes erogaciones para reforzar el equipo, pero conociendo al Tincho (por Fernando Benítez, DT de Atlético) seguramente con lo que tiene va a ser un equipo competitivo y muy duro. No lo quiero mufar, pero le va a ir bien porque aparte de ser un gran técnico es una gran persona y de todo corazón le deseo que le vaya muy bien.









Querido por el Pueblo Aurirrojo





Brian Berlo es uno de los jugadores más queridos por el hincha de Sarmiento de Resistencia. Su diálogo telefónico con Ovación se interrumpió ante el pedido de un fanático del Aurirrojo. "Estoy en la vereda. Me vio un hincha y me pidió una foto", contó el Kun. "La gente se porta muy bien con nosotros. Esto es algo normal en Resistencia, pero después de la victoria ante Racing y ante Unión tomó mayor trascendencia", amplió.