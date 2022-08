Sebastián Battaglia habló sobre su salida de Boca

Sin embargo, lo apoyó en relación a su rol directivo porque "todos" deben aprender en sus "nuevos roles". "Está todo bien con Román, es una persona que le dio muchas alegrías al club", confesó.

En su paso como DT estuvo en 57 partidos, con 29 victorias, 17 empates y 11 derrotas, lo que dejó un 61 por ciento de efectividad. Además se llevó el título de la Copa Argentina 2021 y la Copa de la LPF 2022.

"Competimos bien, no creo que haya afectado el tema de los premios. Igualmente eso tenía que estar solucionado desde el inicio de la temporada y no la noche anterior. Me sorprendió también la salida de Carlos Izquierdoz aunque ya no estaba", apuntó.

"No pedí explicaciones en la salida de mi cargo, para eso están los directivos y los integrantes del Consejo. Lo acepté. La forma y el lugar donde se dio la reunión (en una estación de servicio) no es mi tema. Luego al escucharlos en declaraciones, ya me quedó claro que fue por mi respuesta sobre los refuerzos", detalló.

"Me siento bien, ya hace un mes de lo que fue mi salida de Boca. Estoy ocupando la cabeza, haciendo el balance de mi gestión pero lo principal es que me siento tranquilo. Agarramos en un momento difícil del club, clasificamos a la Libertadores, ganamos la Copa Argentina y la Liga local, y después entiendo que tuvimos buenos momentos y otros irregulares", repasó el ex entrenador en una nota con TyC Sports.

"No me arrepiento de ninguna decisión tomada. Siempre las cosas las hago convencido y eso no lo voy a cambiar. Lo que pienso que es mejor lo llevo adelante. La determinación con Agustín Almendra no tenía marcha atrás. Se dio de una manera difícil para todos, pero esa era la decisión a tomar", apuntó.

"No vi en detalle los partidos desde que me fui. Trato de ver fútbol porque me gusta. Sigo siendo hincha de Boca y quiero que le vaya bien. Me queda el cariño del hincha", finalizó Battaglia en una extensa charla.