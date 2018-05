Seba Bértoli analiza el retiro voluntario

UNO. Las números de la Superliga marcan que fue el arquero con mayor cantidad de atajadas. Las estadísticas reflejan que al equipo le llegaron mucho y destaca su labor personal. La condición de referente es indiscutible y por más que se piense en un nuevo proyecto en el que no puede faltar el haber alcanzado, junto al resto del grupo, el objetivo de dejar a Patronato en la elite del fútbol nacional evitó que hubiese un desgaste psicológico mayor. Tiene el mote de indiscutido que le corresponde a muy pocos en el club. Terminó entero y "con ganas", pero a los 40 años, con una trayectoria intachable, Sebastián Bértoli comienza a analizar la posibilidad del retiro. El Gran Capitán se lo confió a su círculo íntimo y habló, sin tapujos, del tema con

La sobremesa del domingo fue el lugar en el que San Sebastián le confió a sus íntimos la chance de colgar los guantes. Un llamado en la mañana del lunes alertó del rumor a Ovación, que de inmediato puso en marcha el plan de profundización de la investigación y dialogó con el uno.

"Tenemos que hablar primero, no lo tengo resuelto aún. Tenemos que hablar con los dirigentes, pero seguro que todos nos tomaremos unos días de vacaciones para después resolver", comentó el Seba.

Entre las razones que motivarían el adiós se mencionó que el cuidapalos querría dedicarle más tiempo a un proyecto empresarial –construcción de un complejo deportivo– del cual se encuentra al frente: "Ese es un trabajo paralelo que vengo cumpliendo hace dos años y no me impide cumplir con mis otras funciones. La razón no es esa", manifestó.

Al pedírsele mayores detalles de los factores que volcarían la determinación de seguir o retirarse, explicó: "Sigo si están dadas las condiciones, si no me retiro con la tranquilidad de haber dejado todo".

Entre las principales cuestiones que hacen dudar a Bértoli de lo conveniente o no de seguir en actividad, lo estrictamente deportivo supera ampliamente a lo económico: "Hay un montón de cosas que se tienen que hablar con los dirigentes. En el próximo torneo van a ser durísimos los rivales con los que vamos a tener que luchar por la permanencia", aseveró.

De hoy al arranque de la nueva temporada hay un tiempo prudencial y es un hecho de que mucha agua correrá por debajo del puente. Patronato diagramará una estructura de otro proceso futbolístico. La pregunta se impone: ¿Con o sin Sebastián Bértoli?

"CAMPAÑA ACEPTABLE". Con la ubicación que lo distingue en la cancha cuando quita y recupera, Damián Lemos habló de la campaña de Patrón en la Superliga que recientemente finalizó: "La campaña fue aceptable porque se logró alcanzar la permanencia, que es lo que nos fijamos como fin principal. Queda como cuota pendiente sumar más puntos después de consumado el objetivo", afirmó el volante central a La Cábala.

De lo que fueron los últimos 90 minutos oficiales disputados el sábado ante Banfield, analizó: "La cancha estaba demasiado pesada para los dos. Ellos hicieron un juego directo como nosotros y por momentos ganamos las segundas pelotas, cuando ellos las ganaron dominaron. Se vio poco juego porque no se podía jugar por el medio, si bien la gente se impacientó por los pelotazos, era el juego que nos convenía a los dos. Fue un partido en el que repartimos situaciones y dominio de a ratos".

Haciendo futurología, Pachano presagia al 2018/2019 como un certamen complicado para el Rojinegro: "Patronato va a tener un año duro, porque va a pelear contra rivales que son dispares, con más historia en Primera. Hoy tiene rivales como Gimnasia LP, Newell's, Unión, Belgrano, equipos con más historia y no habrá condenados como en el arranque de esta temporada, será duro", vaticinó.

El ex-Nueva Chicago, haciendo matemáticas, prevé que deberán ser más los puntos a obtener para continuar en la elite: "Será más desgastante. Si sacamos números hoy, con 33 puntos no va alcanzar, será un torneo para salvarse de 40 puntos, va a haber que sumar mucho más", auguró.

CERCA DE SEGUIR. A pesar de que aún no hubo proclamación oficial de partes, se presume que la continuidad de Juan Pablo Pumpido en Patronato no corre riesgos.





Tiene ofertas de rivales directos.





Recuperado de un problema lumbar que lo mantuvo alejado de las canchas por un tiempo prudencial, Matías Garrido repitió buenos rendimientos. Se rumorea que San Martín (SJ) y Belgrano (C) lo buscan.