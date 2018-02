¿Se viene una Copa de la Liga al estilo inglés?

Este jueves se reunió el Comité Ejecutivo de la Superliga para definir cómo se jugarán los torneos de Primera División después del Mundial de Rusia 2018. En principio, se confirmó que no habrá tres descensos a fin de 2018 como se había barajado anteriormente, sino que serán cuatro cuando termine cada temporada, como indicaba el plan original, para llegar a los ansiados 22 equipos.

Entre las pocas certezas que se manejan, una de las posibilidades es que, al haber solamente 26 conjuntos en la Superliga, se juegue un torneo de 25 jornadas entre agosto y mayo. Eso dejaría muchos fines de semana libres para los clubes de Primera, por lo que se habla de crear un nuevo torneo: la Copa de la Liga.

Ésta sería al estilo de la Carabao Cup en Inglaterra, que la disputan los equipos de las primeras cuatro Divisiones de la isla. Esta copa corre en paralelo de la famosa FA Cup (la competición más longeva del mundo), que depende de la Federación Inglesa y donde compiten clubes de categorías más bajas que no son profesionales.

La modalidad de la ex Carling Cup es la siguiente: en la Segunda ronda ingresan 13 equipos de la Premier League, los que no disputan competencias internacionales, y en la tercera entran los restantes. En contraposición a la FA Cup, no se juega un replay en caso de empate, sino que hay prórroga y penales. Las semifinales se juegan a ida y vuelta, y la definición es un partido único en Wembley. Justamente, el próximo fin de semana Manchester City y Arsenal dirimirán quién levantará el trofeo. También se utiliza mucho para probar cambios reglamentarios, como el nuevo sistema de definición de tiros desde el punto de penal (el sistema ABBA).

El campeón de este torneo clasifica a la Europa League, la segunda competencia más importante organizada por la UEFA.

La idea, por lo tanto, sería copiar el modelo inglés y mantener la Copa Argentina, que es organizada por la Asociación del Fútbol Argentino, y agregar esta nueva competencia, para paliar la falta de fines de semana con fútbol en la temporada. Claro que aún es un proyecto y resta conocer quiénes la disputarían y cómo se jugaría, entre otras cosas.