Se terminó la racha positiva de Jaguares

Jaguares estuvo cerca pero cayó 32 a 27 ante Highlanders y no pudo prolongar su racha positiva en el Super Rugby. Los dirigidos por Gonzalo Quesada perdieron después de cuatro victorias seguidas pero con el punto bonus obtenido continúan en zona de clasificación a los playoffs.





Fue en Dunedin, Nueva Zelanda, donde la franquicia nacional inició una exigente gira en la que jugará otros tres partidos en Oceanía.

En el comienzo Jaguares se mostró muy concentrado y tras un par de ocasiones desperdiciadas llegó a la apertura del marcador con el try de Matías Moroni, generado en una gran jugada personal de Sebastián Cancelliere.

De a poco Highlanders fue tomando ritmo y encontrando espacios, por eso no extrañó que primero descuente con un try de James Lentjes y aunque Tito Díaz Bonilla sumó de penal, los locales pasaron al frente con otro try que apoyó Matt Fades y convirtió Ioane.





Pasada la media hora, un nuevo penal de Díaz Bonilla le dio la ventaja nuevamente a los argentinos (13-12) pero un par de errores en los últimos cinco minutos permitieron que Highlanders marque dos tries más a través de Sio Tomkinson y Liam Coltman. Como ambos fueron convertidos por Ioane el resultado, algo exagerado, al momento del descanso era de 26 a 13 para los dueños de casa.

El comienzo del segundo tiempo fue ideal para Jaguares por un gran try del entrerriano Marcos Kremer y aunque Ioane respondió con un penal, a los 10' Gonzalo Quesada ordenó 4 cambios, buscando renovar energías con algunos habituales titulares, entre ellos Agustín Creevy y Matías Orlando quienes cumplieron 50 partidos en el Super Rugby.

Llegando a los 20' finales Ioane estiró la distancia a 12 puntos (32-20) pero Jaguares, que parecía sin respuestas, armó un contrataque notable que terminó en try de Ramiro Moyano para meterse nuevamente en partido.

Los últimos 15' fueron a todo o nada y con ambos equipos al límite en lo físico. Jaguares generó alguna chance a partir del line pero también cometió un par de infracciones que ayudaron a Highlanders a conservar la diferencia y quedarse con una victoria ajustada.