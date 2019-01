Se recibió de enfermero y realizó una travesía en bicicleta

"Todo llevó un año, me propuse hacer este viaje cuando terminé la carrera. Finalicé mi primer meta y empecé la nueva etapa con otro gran desafío. Preparé mi bicicleta y empecé a transitar el camino rumbo a Córdoba", comentó el ciclista.





La travesía de cicloturismo empezó el 5 de enero y su primera parada fue en Paraná, capital provincial, en el cuartel de bomberos, donde le dio alojamiento su suegro y todos los bomberos de lugar.





Luego un conocido lo llevó a cruzar el túnel y ahí empezó la verdadera odisea. Torres tuvo en el camino varias dificultades y la peor fue una dura tormenta que tuvo que atravesar en la provincia de Santa Fe, donde por momentos pensó en dejar la travesía.









"En Santa Fe sufrí el momento más duro, la pasé muy mal y se me cruzó por la cabeza abandonar todo. Me sentí muy solo y lejos. A cien metros veía como caían los rayos", expresó el cordobés Torres que estuvo radicado por cuatro años en Entre Ríos.





Como es un apasionado por andar en la bicicleta contó a UNO cómo armó su viaje y cuáles fueron los elementos primordiales: "Lo principal fue una carpa, una anafe chiquita, mucha comida instantánea, ropa y cargadores para el celular que me sirvieron en el camino para ir escuchando música".









En la travesía Manuel vivió muchas emociones y pudo disfrutar en carne propia la solidaridad de la gente, con la que se fue cruzando en el camino: "Me sorprendió mucho la gente, muy solidaria y alentándome a seguir en todo momento. La fuerza policial también me acompañó en todo momento y me ayudó cada vez que lo necesite. La gente me preguntaba en mis redes sociales para seguir el día a día".





Una de las paradas fue en el Camping de Judiciales, en el límite con San Francisco Córdoba, donde un hombre le dio lugar y vivió una experiencia única: "Me crucé con Fernando, el hombre que está cargo del predio y pasé la noche ahí. Intercambiamos experiencia y la verdad hicimos una relación que sigue hasta hoy. Siguió mi travesía por celular".





Torres se enamoró de Entre Ríos, tras estar cuatro años radicado en Villa Libertador San Martín: "Sus lomadas me enamoraron, poder mirar y disfrutar del paisaje llena y mucho. La ciudad es particular, es un lugar muy tranquilo. La mirada de todos lo que habitan la villa es de optimismo, de saber que se puede buscar cosas mejores. A mí la Villa me ayudó a superarme en el día a día", agregó.









Su corazón está en la bicho, su bicicleta, y tras cumplir su travesía, que duró seis días ya que llegó a Córdoba el 11 de enero. Torres sueña con seguir cumpliendo metas y prepara otro viaje junto a su compañera. "Ahora quiero viajar hasta Villa Mercedes, San Luis, desde Córdoba".





Torres disfrutará del verano con su familia y junto a su novia, que hace las pasantías de Medicina en el hospital militar de Córdoba.









El "cordobés" uniócon Córdoba en donde se radicará y buscará trabajo.