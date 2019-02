Se palpita el Torneo Internacional en Rowing

Entre el 22 y el 24 de febrero se realizará la tercer edición del Torneo Internacional de Vóley Sub 17 Guillermo Parma y por el cual más de 300 jóvenes de todo el país competirán en un certamen que está dentro del calendario deportivo de la Federación de Voleibol Argentino (FeVA) y abre el de la provincia de Entre Ríos.Desde el viernes hasta el domingo, el Paraná Rowing Club de la capital entrerriana será anfitrión de jóvenes de más de 24 entidades deportivas del país que competirán en un fixture que contempla canchas y juegos en simultáneo en la sede social del PRC y en el Parque Berduc.Para ello, desde el PRC, junto al acompañamiento del gobierno provincial y municipal, se viene trabajando para hacer de este certamen una referencia en el calendario deportivo de la disciplina, además de una atracción turística para todos aquellos que visitan Paraná.La categoría que compite es la Sub 17, y en el caso del PRC, con aproximadamente 30 chicas y chicos que participarán, además de los más de 300 que representarán clubes de localidades de todo el país. Los clubes interesados en sumarse, aún lo pueden hacer. Deben contactarse a los siguientes números: 343-4504721 (Pablo), 343-4195206 (Pablo) y 343-6200431 (Adrián).En ese marco, son muchos los que vienen trabajando para que esto sea una fiesta deportiva. El coordinador deportivo de la SubComisión de Voley de PRC, Pablo Zuiani, definió al torneo como "una gran oportunidad para desafiarnos en lo deportivo, pero también en valores que desde este pequeño espacio definimos como relevantes e imprescindibles: compañerismo, respeto y convivencia".Durante el año, "nuestros jóvenes entrenan duro para estos eventos, tanto en lo deportivo como en lo personal. Forjar el temple de niños, jóvenes y adultos es un norte que no perdemos de vista quienes disfrutamos del vóley. Un torno como el de Guillermo Parna nos desafía a ser mejores deportistas, pero por sobre todo, mejores personas", insistió Zuiani.Por su parte, y en esa misma línea, el vice presidente de la Comisión Directiva del Paraná Rowing Club, Germán Coronel, sostuvo que los objetivos del club que son sociales y deportivos. "Tenemos una meta muy importante que es formar personas. En este caso en el deporte, y también formarla en su temple y en su forma de ser como un complemento de su familia".Sostuvo luego que "el deporte, y no sólo para el club, sino también para la ciudad, la provincia y el país, es muy importante porque incluye a todos los chicos y chicas que hacen distintas disciplinas, en este caso el vóley, y que no sólo tienen el objetivo de compartir, sino también de generar un espíritu solidario en todos los aspectos: en el deporte en sí y cuando se desempeñan en la sociedad. Ese es nuestro gran anhelo y nuestro gran objetivo en estos 102 años de vida que tiene el club", remarcó.En cuanto al torneo en sí, Coronel: "Esta tercera edición del torneo tiene los mismos objetivos sociales y deportivos que mencioné, además de aunar en la convivencia con jóvenes de otras ciudades, provincias y país. Proyecta a la ciudad y a la provincia a esos lugares que es importante"."Siempre recalcamos a nuestros jugadores que tienen que tener un espíritu abierto, inclusivo, de compañerismo y de respeto mutuo. Esa es la idea fundamental, y por supuesto la competencia que hace que los jugadores se esfuercen, entrenen y siempre sea lindo llevarse la copa", concluyó.Por su parte, el presidente de la Asociación Paranaense de Voleibol (APV), César Ruiz Moreno, destacó la figura de quien lleva el nombre de este certamen. "Guillermo Parma dejó mucho al club. Murió muy joven y fue una persona muy querida dentro de la sede por todo lo que trabajaba para el vóley y para el club. Fue un defensor acérrimo de sus principios e ideales en el vóley, y la verdad que invirtió muchísimo tiempo en él durante muchos años", remarcó.Sostuvo luego que "todo club grande que intenta hacer las cosas bien en este deporte, tiene un torneo importante", y en cuanto a fecha, comentó que es histórica porque anteriormente se hacía un torneo de referencia provincial en esta época del año en la localidad de Ramírez. "Era emblemático y participaban equipos de todo el país y competía todo el vóley de Entre Ríos. De esta manera, PRC abre la temporada con este torneo", insistió.Por último, la coordinadora deportiva del PRC, Claudia Renaud, recordó a Guillermo Parama como "un amigo, una gran persona que llegó al Paraná Rowing Club y se convirtió en un gran dirigente, apasionado por el vóley, pero fanático 100 por ciento de Rowing"."Siempre presente a toda hora, nos enseñó la cultura del trabajo dentro del deporte. Extraño verlo parado, viendo los entrenamientos, siempre ahí, motivando y alentando a Rowing en todos los partidos", concluyó.EL TORNEOLa tercera edición del Torneo Internacional de Voley Sub 17 Guillermo Parma se hará del 22 al 24 de febrero en Paraná. Organizado por Paraná Rowing Club, el certamen está dentro del calendario deportivo de la Federación de Voleibol Argentino (FeVA) y abre el de la provincia de Entre Ríos.Con la participación de más de 20 delegaciones de la región y ciudades del país, el torneo prevé recibir más de 300 deportistas, entrenadores y familiares. Ya están confirmada la participación de clubes de localidades de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, entre ellas, Baradero, Ramallo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ubajay, Santa Fe, Esperanza, Recreo y El Trébol, además de los clubes locales.