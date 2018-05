Se negocia por Ribas y analizan a Pumpido

El final de la primera edición de la Superliga de Fútbol se torna inevitable, el fin de semana se desarrollará entre viernes y lunes la 27ª y última fecha. En Patronato , que recibirá a Banfield el sábado a las 13.15, hay tranquilidad por haber alcanzado el objetivo de permanecer en la elite, pero no encuentran espacios para el relax, el descanso. El plantel trabajó ayer en un complejo de fútbol 5.

Por encima de que entre la culminación del actual certamen y el comienzo de la temporada 2018/19 (mediados de agosto) hay un espacio de tiempo importante para armar el nuevo proyecto futbolístico existen prioridades por definir en lo inmediato, lo antes posible. En la lista de lo inminente está el tratamiento de lograr la continuidad de Sebastián Ribas y definir si prosigue al frente del equipo Juan Pablo Pumpido o se apunta a otro entrenador.

EL GOLEADOR. Por encima de los dichos del jugador a Ovación a la salida del vestuario de Temperley: "No han hablado conmigo", no cayeron bien en la dirigencia Santa. En contraposición a las expresiones del goleador una alta fuente dirigencial confió a UNO: "No es así la cuestión; el hincha que lee o escucha eso piensa que no nos movimos", expresó el informante.

Luego en la prosecución de su relato agregó: "Hace tres meses que estamos negociando la continuidad de Ribas. En representación del jugador están en las charlas su padre y su representante Gerardo Pereyra".

Sobre las razones que impiden garantizar de que el uruguayo será futbolista de Patrón, comentó: "Hay unas cláusulas, que es lo que se está negociando. No es sencilla la cuestión y para los números que manejamos en Patronato no es poca la plata de la que se está hablando. Más detalles no puedo brindar. Tengo fe de que se llegue a buen término", detalló el dirigente.

EL ENTRENADOR. ¿Seguirá o no siendo Juan Pablo Pumpido el técnico de Patronato en el próximo ciclo que una vez más lo tendrá como protagonista en la vidriera grande del fútbol del país?

Hay un factor innegable que juega en favor del coach santafesino. Con él como coach el Santo alcanzó el objetivo de sostener a Patrón en Primera A, que no es poco, pero tampoco es todo.

El contrato de JP vence en junio. "Estamos analizando la continuidad o no", se confió puertas adentro de la sede Rojinegra. "Estamos viendo toda la película", se aseguró.

Nadie lo dice públicamente, pero el haber contratado varios futbolistas (19) y que pocos hayan rendido originó una lógica disconformidad en la cúpula directriz, entre otros aspectos que se consideran para después resolver. Después del duelo ante Banfield, puede haber novedades.





Gil Romero se resintió





Como consecuencia de las lluvias registradas ayer después del mediodía y durante buena parte de la tarde, el plantel de Patronato practicó en un complejo de fútbol 5 de calle Churruarín. Pumpido dividió al plantel en cuatro equipos para desarrollar fútbol muy informal. A poco de arrancados los movimientos Gastón Gil Romero sintió una molestia y dejó la cancha.









La directiva viene con cambios





A fin de mes habrá Asamblea de renovación de autoridades en la Comisión Directiva de Patronato. En la misma ya no estarán José Gómez y Nelson Rolandelli. Uno que volvería sería Oscar Lenzi.