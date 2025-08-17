Patronato derrota 1 a 0 a Arsenal, gracias al gol de Valentín Pereyra, a los 14 minutos del primer tiempo. En el estadio Presbítero Bartolomé Grella se enfrentan por la fecha 27 de la Zona A de la Primera Nacional. Julio Barraza es el encargado de impartir justicia. Comenzó el segundo tiempo.
Se juega el segundo tiempo y Patronato derrota a Arsenal en el Grella
Por la fecha 27 de la Zona A, Patronato vence 1 a 0 al conjunto de Sarandí. Valentín Pereyra, a los 14 minutos, abrió la cuenta para el Negro.
El volante del Negro aprovechó un grosero error en la salida del arquero visitante, Jerónimo Portau, para abrir el marcador con una precisa definición.
Patrón necesita recuperarse tras la caída ante All Boys y busca su cuarto triunfo consecutivo como local, ante un rival comprometido con el descenso pero que viene en alza.
Formaciones para Patronato y Arsenal
Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Julián Navas, Santiago Bellatti, Fernando Moreyra; Valentín Pereyra, Santiago Gallucci, Juan Barinaga, Emanuel Moreno; Julián Marcioni y Alan Bonansea. DT: Gabriel Gómez.
Arsenal: Jerónimo Portau; Emiliano Purita, Nazareno Roselli, Manuel Cocca, Valentín Serrano; Matías Lucero, Matteo Trombini, Esteban Fernández; Tomás González, Ignacio Sabatini y Axel Batista. DT: Darío Franco.
Árbitro: Julio Barraza.
Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.