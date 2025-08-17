Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Se juega el segundo tiempo y Patronato derrota a Arsenal en el Grella

Por la fecha 27 de la Zona A, Patronato vence 1 a 0 al conjunto de Sarandí. Valentín Pereyra, a los 14 minutos, abrió la cuenta para el Negro.

17 de agosto 2025 · 16:03hs
Valentín Pereyra le está dando el triunfo a Patronato.

Prensa Patronato

Valentín Pereyra le está dando el triunfo a Patronato.

Patronato derrota 1 a 0 a Arsenal, gracias al gol de Valentín Pereyra, a los 14 minutos del primer tiempo. En el estadio Presbítero Bartolomé Grella se enfrentan por la fecha 27 de la Zona A de la Primera Nacional. Julio Barraza es el encargado de impartir justicia. Comenzó el segundo tiempo.

El volante del Negro aprovechó un grosero error en la salida del arquero visitante, Jerónimo Portau, para abrir el marcador con una precisa definición.

Patronato recibirá desde las 16 a Arsenal. El Rojinegro acumula tres victorias en serie en el Grella y registra ocho presentaciones sin derrotas como local.

Patronato va por un nuevo triunfo en la Forteleza Santa

un ex-delantero de patronato evito la victoria de rosario central

Un ex-delantero de Patronato evitó la victoria de Rosario Central

Patrón necesita recuperarse tras la caída ante All Boys y busca su cuarto triunfo consecutivo como local, ante un rival comprometido con el descenso pero que viene en alza.

Formaciones para Patronato y Arsenal

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Julián Navas, Santiago Bellatti, Fernando Moreyra; Valentín Pereyra, Santiago Gallucci, Juan Barinaga, Emanuel Moreno; Julián Marcioni y Alan Bonansea. DT: Gabriel Gómez.

Arsenal: Jerónimo Portau; Emiliano Purita, Nazareno Roselli, Manuel Cocca, Valentín Serrano; Matías Lucero, Matteo Trombini, Esteban Fernández; Tomás González, Ignacio Sabatini y Axel Batista. DT: Darío Franco.

Árbitro: Julio Barraza.

Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.

Patronato Arsenal Primera Nacional Estadio Presbítero Grella Valentín Pereyra
Noticias relacionadas
En Patronato buscan el regreso de la familia Rojinegra a la cancha. 

Patronato lanza una promoción por el Día del Niño

federico castro fue suspendido por una fecha

Federico Castro fue suspendido por una fecha

Gabriel Díaz llegó al límite de amonestaciones.

¿Sostendrá Patronato la línea de cinco defensores?

julio barraza, un arbitro con malos recuerdos para patronato

Julio Barraza, un árbitro con malos recuerdos para Patronato

Ver comentarios

Lo último

Victoria de Lanús en La Plata y empate en Florencio Varela

Victoria de Lanús en La Plata y empate en Florencio Varela

Los salarios crecieron sobre precios pero aún falta en los ingresos

Los salarios crecieron sobre precios pero aún falta en los ingresos

La izquierda entrerriana presentó su lista a diputados y senadores nacionales

La izquierda entrerriana presentó su lista a diputados y senadores nacionales

Ultimo Momento
Victoria de Lanús en La Plata y empate en Florencio Varela

Victoria de Lanús en La Plata y empate en Florencio Varela

Los salarios crecieron sobre precios pero aún falta en los ingresos

Los salarios crecieron sobre precios pero aún falta en los ingresos

La izquierda entrerriana presentó su lista a diputados y senadores nacionales

La izquierda entrerriana presentó su lista a diputados y senadores nacionales

Se juega el segundo tiempo y Patronato derrota a Arsenal en el Grella

Se juega el segundo tiempo y Patronato derrota a Arsenal en el Grella

No respondan a la violencia con venganza, pidió el Papa León XIV

"No respondan a la violencia con venganza", pidió el Papa León XIV

Policiales
Concepción del Uruguay: extraditaron a uruguayo acusado de abuso sexual agravado

Concepción del Uruguay: extraditaron a uruguayo acusado de abuso sexual agravado

La Paz: una persona murió atropellada en el ingreso Sur

La Paz: una persona murió atropellada en el ingreso Sur

Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

Paraná: fue detenido tras robar elementos de un boliche

Paraná: fue detenido tras robar elementos de un boliche

Dos trabajadores admitieron fraude al Estado por más de $2,5 millones

Dos trabajadores admitieron fraude al Estado por más de $2,5 millones

Ovación
El sóftbol Lento define a sus campeones en Talleres

El sóftbol Lento define a sus campeones en Talleres

Victoria de Lanús en La Plata y empate en Florencio Varela

Victoria de Lanús en La Plata y empate en Florencio Varela

Un River alternativo recibirá a Godoy Cruz

Un River alternativo recibirá a Godoy Cruz

Un Boca necesitado visita a Independiente Rivadavia

Un Boca necesitado visita a Independiente Rivadavia

Estudiantes y Barracas Central defienden la punta de la Zona A

Estudiantes y Barracas Central defienden la punta de la Zona A

La provincia
Los salarios crecieron sobre precios pero aún falta en los ingresos

Los salarios crecieron sobre precios pero aún falta en los ingresos

La izquierda entrerriana presentó su lista a diputados y senadores nacionales

La izquierda entrerriana presentó su lista a diputados y senadores nacionales

Aluani: Este día nos reúne para recordar a un hombre que se encuentra en nuestra identidad como Nación

Aluani: "Este día nos reúne para recordar a un hombre que se encuentra en nuestra identidad como Nación"

San Martín y su legado, el homenaje de Paraná en el 175° aniversario de su muerte

San Martín y su legado, el homenaje de Paraná en el 175° aniversario de su muerte

Oro Verde: la Justicia rechazó la cautelar proteccionista y se realiza el festival de jineteada

Oro Verde: la Justicia rechazó la cautelar proteccionista y se realiza el festival de jineteada

Dejanos tu comentario