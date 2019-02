Se juega el clásico Barcelona-Real Madrid y Messi es la duda

Embed ⚽️ Seguramente es la obra maestra de los goles de #Messi en Copa del Rey...



Las semifinales más esperadas de la Copa del Rey comienzan esta tarde desde las 17 en el Camp Nou, cuando Barcelona reciba a Real Madrid en el partido de ida. La gran incógnita pasa por la presencia de Lionel Messi, quien llega con un golpe tras el partido ante Valencia.La Pulga terminó dolido el encuentro contra el conjunto Che, pero Ernesto Valverde lo incluyó en la convocatoria y todo parece indicar que estará desde el arranque. El que no jugará será Ousmane Dembélé, quien no fue convocado.Por el lado del Madrid, Santiago Solari aún debe definir si se inclina por la renovación o apuesta a los históricos. Será una parada crucial para el DT argentino, quien todavía no logró consolidarse en el banco merengue.