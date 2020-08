Se gesta una nueva categoría de monopostos

Se está gestando en Entre Ríos la creación de una nueva categoría de monospotos que permitiría el ascenso de los chicos del karting a un auto con mayor potencia y a costo por debajo de otras divisionales de autos con techos e inclusive de un Fórmula Entrerriana. Pese a que aún resta saber cómo se llamará, hay quienes insisten en que podría denominarse Fórmula 3 Entrerriana.

La receta es más que aceptada en el ámbito nacional porque sería prácticamente una copia de la Fórmula 3 Metropolitana. Se trata de chasis Crespi con la misma motorización de la categoría bonaerense, que sería Renault K4M, 16 válvulas, con inyección electrónica y eroga una potencia de 125 HP. Se habla que sería sumamente beneficiosos porque se trata de motores estándar de calle y le permitiría bajar significativamente los costos de mantenimiento.

La intención de la comisión que está trabajando sobre el tema es que la categoría sea promocional, claro está que ante el contexto de pandemia que atraviesa el mundo, su creación sería para el próximo año. Un grupo de padres del karting son quienes están al frente de esta iniciativa que ya tiene el visto bueno por parte de la Federación Automovilística Entrerriana (FAE).

El proyecto está encaminado y falta que se expida FAE para seguir trabajando en el tema. En cuanto al neumático a utilizar indicaron a UNO que la idea es ir con la firma Pirelli, el mismo proveedor de la Fórmula 3 Metropolitana. En el ámbito nacional se utiliza un juego por dos carrera y la intención es que en la provincia tenga una vida útil de cuatro competencias. “Con dos juegos estás corriendo casi todo el año”, expresaron.

Habitualmente se pensaba que el salto de los chicos del karting era hacia un monoposto de la Fórmula Entrerriana, pero en los últimos años está claro que no han sido muchos los pilotos jóvenes que se han sentido seducidos por este tipo de autos. Los mismos padres que hoy están elaborando este proyecto han notado la problemática del qué hacer después del karting y es por ello que llevaron su interés a FAE. Esta nueva categoría también tendría un tope de edad, hasta los 30 años aproximadamente, porque el espíritu es que tenga su tope promocional. Además, quienes se haga de un chasis y motor propio podría –el día de mañana– seguir escalando y competir en la Fórmula 3 Metropolitana.

Haciendo una comparativa entre un Fórmula Entrerriana y un Fórmula 3 Entrerriana hay quienes entienden que hacerse del chasis será más barato con esta nueva categoría, además el costo de mantenimiento de un Fórmula Entrerriana es más alto, ya que se habla de un chasis importado. A tal punto han afirmado que es beneficioso, que armar un karting de la categoría Internacional es más caro que comprar un chasis Crespi con motor. Ahora la pregunta es si la creación de esta nueva divisional no será la desaparición definitiva de una Fórmula Entrerriana, que en los dos últimos años transitó momentos de angustia con un parque muy diezmado.

Por otro lado y de acuerdo a lo manifestado por la comisión que está elaborando el proyecto, hay varios equipos de la provincia interesados en sumarse a la categoría. Hasta hay quienes se animan a aventurar que hoy habría unos 13 pilotos/padres dispuestos a arrancar.

Consultado sobre la gestación de esta categoría que serviría de semillero para el deporte motor, el presidente de FAE, Edgardo Stettler indicó a UNO que “está muy adelantado, será una categoría autónoma. El compromiso se va hacer con la gente de la comisión del karting. El reglamento será el de la Fórmula 3 Metropolitana, podrá variar alguna cosa en cuanto al modelo de chasis. La Fórmula Entrerriana tiene afiliada a la Fórmula Entrerriana B, la dejaría sin efecto y esta nueva categoría ocuparía ese lugar. Luego quedaría ver con quién van a compartir, en qué circuito van a correr. Están muy envalados los padres del karting”.

Para el dirigente el panorama es claro en función del futuro también. “Quien se haga de un auto, el día de mañana puede irse a correr a una Fórmula 3 Metropolitana tranquilamente. Nosotros le vamos a dar el espacio reglamentario para que la categoría nazca. Va por otro camino respecto a la Fórmula Entrerriana”, manifestó. Y agregó: “Está dentro de la reglamentación, la idea es que sea una categoría provincial. La conexión que tengo es con Oscar Coffy y estamos hablando siempre de esto”.

En otro orden, Stettler fue consultado sobre las posibilidades de que el automovilismo provincial vuelva antes de fin de año y respondió: “En el zonal si no hay gente, ¿cómo se paga la fiesta? Nosotros no tenemos sponsors que banquen un fin de semana de carreras. De todas maneras uno piensa, si en octubre se podría empezar tenemos tres meses por delante, hacemos dos carreras por mes y tenemos seis fechas. No es nada despreciable, por lo que no bajamos definitivamente la persiana al año. Inclusive, por más que no haya campeonato, se pueden correr dos fechas juntas a modo de prepararse para el año siguiente”.

También adelantó que teniendo en cuenta que para este año muchos pilotos ya tenían su licencia aprobada, se determinó que la misma tendrá vigencia hasta el 2021 inclusive. “Lo que logramos casi todas las Federaciones del país con la CDA es que la licencia tendrá validez hasta el año próximo”, finalizó.