No alcanzan las palabras. Había que verlo para darse cuenta lo que significa el Gurí Martínez para los hinchas de Ford dentro de la categoría más popular de la República Argentina.

Una verdadera multitud copó el autódromo del Club de volantes entrerrianos para darle el último adiós al Supremo Entrerriano.

Fueron la familia, amigos y muchos fanáticos. La fiesta fue realmente completa para el Gurí que encima pudo disfrutar del 1-2 de su equipo por los podios conseguidos por Mauricio Lambiris y Juan Bautista De Benedictis. Se fue el Gurí, se fue un grande de verdad.

“La verdad que disfruté al máximo este fin de semana como en la mayoría de las carreras en Entre Ríos junto a los sponsor que me apoyaron”, dijo, y agregó: “No quiero sacar la cuenta del apoyo de los sponsors porque por ahí me voy a quedar corto (risas). Son muchos años. Creo que el deporte automotor, por más pilotos que haya, si no hay empresas que acompañen es difícil poder llegar a obtener logros y alcanzar continuidad. Soy un agradecido a todos ellos”.

El corazón le explotó. Se lo vio emocionado a cada instante. Es más, estaba desbordado, como no entendiendo lo que estaba pasando. Así vivió su fiesta el Chino. “Pude dar una vuelta en una camioneta saludando a todo el público y eso fue muy emocionante. Son muchas cosas las que se cruzan por la cabeza y es un fin de semana de esos que no querés que terminen nunca, pero llegó a su fin. Tengo que dar vuelta la página esta vez. Ya está oficializado. Lo bueno es que ya se venía analizando porque llevaba casi dos años sin correr. Se llegó así a la última carrera”.

Sebastián Bértoli estuvo presente disfrutando la carrera y además para darle su apoyo a Martínez. El Gurí en este sentido dijo: “Ellos saben mucho de todo esto. Ahora seguro de que voy a disfrutar mucho y poder hacerlo con todos. Por lo pronto uno sigue ligado, sigue con el equipo. Lo de hoy (ayer) quiero que sea interminable”.

El CVE se tiñó de Ford. Todos fuero a hacerle el aguante al Gurí y el propio Omar dejó su mensaje: “Es agradecerle a los hinchas de la marca y a los que no lo son también. Fue emocionante lo que viví. Son palabras de agradecimiento. No tengo más que decirles”, cerró emocionado.

EL PAPÁ. Además de Patricia, su mujer, y Paula y Agustín, sus hijos, estuvo Enrique, el papá de Omar, a quien también se lo observó muy emocionado por la despedida de su hijo. “Y la verdad que se me cruza por la cabeza cuando comenzamos que nos fuimos a nivel nacional, que nos costó tanto en la Fórmula Renault, pero todo se superó. Tuvimos suerte. Mi hijo fue un tocado, no sé si de arriba o de dónde, pero es un tocado, un fuera de serie, a lo mejor me equivoco. Es una alegría que haya llegado a esto. Y con Lucio (Godoy) venimos desde antes. Conozco bien a su familia y ellos son bien entrerrianos y de corazón”.

Finalmente Enrique le dejó su mensaje a su hijo: “Qué le puedo decir si está todo dicho. Que siga así como fue, dándole para adelante. Él se retira, pero le da la butaca a otros chicos y que le enseñe como corresponde, con respeto. Ahora tengo a Agustín y a Rodrigo que son mis nietos”.

EL APOYO. Juan Carlos Lucio Godoy, presidente de Río Uruguay Seguros, lleva muchos años junto al automovilismo y más dentro del TC. Él también dejó sus impresiones. “Este momento y sobre todo junto a Enrique que es su progenitor es muy bueno. Tenía muchas ganas de vivir esta instancia porque soy un admirador del Gurí, pero también de la familia que ellos construyeron con paciencia y pasta. Ahora está el nieto, así que es un momento de placer, de orgullo y salió todo muy bien”.

EL UNO. El ex-Patronato Sebastián Bértoli estuvo en el CVE y también habló de esta despedida. “Son momentos que puedo compartir con mis hijos y lo estoy aprovechando. Esta carrera fue especial por el retiro de nuestro ídolo máximo del automovilismo. Son muchos años. Ahora va a heredar esa presión seguramente Mariano Werner, que ya tiene su enorme cantidad de seguidores porque se lo merece. Es una gran escuela y eso se debe al Gurí”.