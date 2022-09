Se fue a la B con River y ahora esta por ascender con Belgrano

El Memo habló con TyC Sports luego de la goleada ante Defensores de Belgrano y develó como se siente al estar tan cerca de retornar junto al Pirata a los más alto del futbol argentino. "Esta camiseta me hizo sufrir, la pase mal. Pero, desde que llegue dije que iba buscar el objetivo de que esta camiseta me devuelva felicidad y que me haga pasar bien con esta clase de gente y este buen club y lo estamos logrando, estoy muy feliz por eso", destacó.

Bordagaray se unió a la B en agosto del año pasado y desde entonces acumuló 38 partidos con un gol y tres asistencias. Mientras que en su breve paso por River, en tan solo nueve apariciones pudo marcar solo un gol en el proceso.

Por si fuera poco, el actual entrenador de Belgrano es Guillermo Farré, el autor del gol con el cuál el Pirata iguala ante en el Monumental y termina condenando a River a jugar en la por entonces denominada Primera B Nacional.

bordagaray.JPG Descendió con River y busca el ascenso con Belgrano

Cuándo puede ser campeón Belgrano en la Primera Nacional y ascender a Primera División

Esta noche, el equipo de Guillermo Farré goleó por 3-0 Defensores de Belgrano en el marco del cierre de la fecha 34 del torneo: los hinchas vivieron una fiesta en el Gigante de Alberdi y el Pirata quedó a un paso de lograr el objetivo.

Belgrano es puntero del campeonato con 70 puntos y ahora le lleva ocho a Instituto, su escolta, cuando restan tres fechas por jugarse. Sin chances matemáticas quedaron San Martín de Tucumán (59) y Gimnasia de Mendoza (58)

En caso de ganarle a Brown de Adrogué el domingo, el equipo de Guillermo Farré logrará el ascenso a Primera División. Y, en caso de no ganar, también podría conseguir el objetivo si la Gloria deja puntos ante Temperley.