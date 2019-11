Se fue el invicto y el sueño de ser líder

La derrota les impidió saltar a la punta de la División Centro y soñar con el Súper 4. El Bataraz ganó la zona y lo festejó largamente tras la derrota de la noche previa en el Paccagnella. Parque Sur cerrará la buena primera etapa de la Liga Argentina el próximo miércoles de visitante, con el clásico uruguayense.

Uno debería explicar primero por qué ganó el visitante. Lo ganó Estudiantes y fue justo. Dejó en claro, a pesar de la ausencia de Santiago Arese -en el banco por lesión-, que tiene un gran equipo. Y sobre todo en el segundo tiempo movió la bola en forma impecable. Estudiantes ganó en un reducto donde a todos Parque Sur le hizo sentir la localía y los dominó este año. Fue Estudiantes el dueño del tanteador en casi todo el juego, obligó al local a remar la noche y lo cerró a la altura de los mejores de la Liga.

La clase del titiritero capitán Jeremías Sandrini (14 puntos) para manejar al equipo y hacerlo jugar. El partidazo de Tomás Ligorria (16 tantos), uno de los puntos más parejos y altos de la noche. La figura en silencio del goleador del juego, Agustín Brocal (20 puntos). El valioso aporte del juvenil Mariano Marina (6 puntos) y lo destacable de otra buena noche de Patricio Rodríguez (13 tantos). Fue lo más valioso del dueño del grupo. Pero Estudiantes demostró siempre ser un equipo que juega muy bien a esto y acumuló méritos para ganar el partido que había que ganar en un terreno dónde todos los anteriores perdieron.

Parque Sur discutió el partido, que fue parejo y palo a palo en el primer tiempo. Los Sureños se fueron arriba 34-33, con una noche muy buena de León Hampton -13 puntos, 10 rebotes, 5 tapas. Es un mérito ante uno de los mejores de la Liga claro. Y eso deberá entender cuando pasen las horas, más allá de la bronca de lo que se escapó. Ante éstos rivales, los baches nuevamente del tercer período se pagan con derrotas. Parque Sur no jugó bien el segundo tiempo y lo pagó porque Estudiantes no falló cuando había que ganarlo. Atacó mal, tuvo errores y no encontró su juego, con varias individualidades por debajo de lo aconsejable en partidos como éstos. Parque Sur sufrió el segundo tiempo, sobre todo por el bajo tercer período y no le alcanzó cuando pudo arrimarse en el último. Más allá de sus falencias, Estudiantes hizo sobrados méritos, que explicamos más arriba, para ser el ganador.

A Hampton se suman en las buenas, lo del capitán Agustín Richard -14 puntos- y el juvenil Gervasio Guelache -16 puntos, goleador sureño (4 de 7 en triples), más pasajes de Juan Pablo Lugrín. Muy poco del resto para rivales como Estudiantes. El 20 a 14 del tercer chico para los ganadores significó que los Sureños la tengan que sufrir. Tuvo una remontada y discutió el juego en el último parcial, pero Estudiantes sacó el manual y acertó con el libreto de partidos como éstos.

Parque Sur también pagó sus bajos porcentajes en lanzamientos de todos lados: anduvo en el 30 por ciento en libres, dobles y en triples (9 de 30); en esas noches donde los rivales te obligan a que esos números se eleven.

Se lo llevó Estudiantes, el mejor de la División Centro. Está en el Súper 4 y mostró sus credenciales de principio a fin en un parquet donde todos fueron superados en este torneo. Lo peleó Parque Sur, siempre estuvo cerca y no es poco, pero el partido le exigió menos equivocaciones que otras veces y más parejos rendimientos que no supo conseguir. Más allá de la caída, perdió con el mejor y aún así estuvo cerca como para seguir prendido e ilusionado con lo que sigue. Sabe que su Liga es buena y que tiene muchos ingredientes para ir a buscar el clásico la semana que viene y cerrar la primera fase en el segundo puesto, impensado por dónde se busque hace unos meses.