Se efectúa la entrega de los Aníbal Sánchez

En su tercera temporada distinguiendo a los deportistas y equipos locales, los Premios Aníbal Sánchez tendrán su acto de entrega a los destacados de marzo 2019.

Organizado por la Municipalidad de Paraná a través de la Subsecretaría de Deportes, y en un trabajo en conjunto con un grupo de reconocidos periodistas deportivos de la ciudad, un grupo importante de atletas locales tendrá su merecido reconocimiento.

La ceremonia se llevará adelante en la Casa de la Costa del Paraná mañana a partir de las 10. Además de los protagonistas, estarán presentes autoridades municipales, familiares e invitados especiales.

Recibirán sus reconocimientos Mateo Bearzi (Motocross), Martin Schwindt (Natación), Simón Brest (Natación), Francisco Giusti (Stand Up Paddle), Juliette Duhaime (Stand Up Paddle), Emiliano Calderón (Remo), Agustín Krevisky (Yachting), además de los equipos de Don Bosco (sóftbol), Patronato (sóftbol), CPEF Nº 5 (Sóftbol) y la selección de Paraná Sub 17 (sóftbol).

Vale recordar que esta iniciativa tiene como principal propósito valorar el enorme esfuerzo, dedicación y capacidad de los atletas, quienes han cosechado importantes logros a nivel nacional e internacional.

DON BOSCO (SÓFTBOL): el elenco paranaense ratificó su potencial y retuvo el título en el reciente Nacional de Clubes que se disputó en Paraná. El Salesiano revalidó el título obtenido en 2018 y es el nuevo bicampeón nacional.

PATRONATO (SÓFTBOL): hizo otro gran certamen y logró el subcampeonato en el Nacional de Clubes. Si bien se quedó con la espina tras perder la final, el Rojinegro demostró sus cualidades en el mejor certamen del país.

CPEF Nº 5 (SÓFTBOL): demostró nuevamente su potencial y llegó a instancias decisivas, subiéndose al podio del Nacional de Clubes tras concluir en el tercer puesto.

MATEO BEARZI (MOTOCROSS): con gran rendimiento participó del reciente Mundial disputado en el país, más precisamente en Villa La Angostura. Bearzi fue uno de los integrantes del plantel argentino y lo hizo en la categoría MX2. Fue el segundo mejor argentino en la categoría.

MARTÍN SCHWINDT (NATACIÓN): el nadador de Estudiantes logró varias medallas en el Campeonato República de Cadetes y Juveniles, en Santiago del Estero. Fue Medalla de Oro en 50 libres, oro en 110 metros libres, oro en 200 metros libres y oro en 400 metros libres

SIMÓN BREST (NATACIÓN): el nadador de Echagüe consiguió muy buenos resultados en el Campeonato República de Cadetes y Juveniles, en Santiago del Estero. Fue Medalla Oro en 50 metros, Medalla de Bronce en 100 metros libres y medalla de Bronce en 50 metros mariposa

FRANCISCO GIUSTI (STAND UP PADDLE): consiguió la Medalla de Bronce en la competencia de Stand Up Paddle en los Juegos Suramericanos de Playa 2019, en Rosario. Tras una largada fallida, Giusti quedó en el quinto lugar y lejos de los punteros. Logró mejorar su producción y tras una gran remontada finalizó en el tercer lugar.

JULIETTE DUHAIME (STAND UP PADDLE): logró la Medalla de Plata en los Juegos Suramericanos de Playa, en Rosario. En la prueba de maratón recorrió los 18 kilómetros en 2 horas y 7 minutos. Quedó detrás de la brasileña Lena Guimaraes Ribeiro y por delante de la venezolana Edimar Luque.

SELECCIÓN DE PARANÁ SUB 17 (SÓFTBOL): se quedó con el título del Campeonato Argentino de la categoría que se desarrolló en la Provincia de La Pampa. Lo hizo en forma invicta. En la final superó 6 carreras a 2 en la ciudad de Bahía Blanca. Los chicos paranaenses cerraron una gran campaña con 8 triunfos en misma cantidad de partidos jugados.

EMILIANO CALDERÓN (REMO): representando a la Selección Argentina logró la Medalla de Oro en la copa América desarrollada en Buenos Aires. Con semejante expectativa, espera convocatoria para ser parte del Campeonato Sudamericano a disputarse en Río de Janeiro del el 26 y 28 de abril.

AGUSTÍN KREVISKY (YACHTING): el nauta del Club Náutico Paraná se consagró campeón de la Semana Internacional del Yachting en Mar del Plata.

Navegó junto al bonaerense Juan Martín Benítez y juntos lograron el primer puesto en la Clase F18 tras alcanzar un gran rendimiento en las 12 regatas que disputaron.

















