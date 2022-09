Se conoció la terna arbitral argentina para el Mundial

Fernando Rapallini será el árbitro del clásico entre San Lorenzo y Huracán

https://twitter.com/BrianEPecora/status/1574775456913498113 #Huracán Fernando Rapallini, árbitro que estará en Qatar 2022, será el árbitro en el clásico. pic.twitter.com/4EbRYTRfZL — Brian Pécora (@BrianEPecora) September 27, 2022

De esa manera, el oriundo de La Plata, de 44 años, se convirtió en el primer colegiado de la Conmebol que participó en ese tipo de torneos gracias al acuerdo de intercambio con la UEFA.

Rapallini dirigió Francia vs. Suiza, por los 16avos. de final, y Croacia vs. Escocia y Ucrania vs. Macedonia del Norte, por la fase de grupos, además de ser cuarto árbitro en Bélgica vs. Rusia.

La historia de Fernando Rapallini como árbitro

Fefo, como lo llaman sus amigos, debutó en Primera en 2011 y en 2014 se convirtió en árbitro Internacional. Antes, se formó en la escuela que el exárbitro Jorge Vigliano tiene en la ciudad de La Plata desde 1993, de la que se recibió en 1999. En el 2001 homologó en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) el curso e inmediatamente comenzó su recorrido por el ascenso.

Por otro lado, en su trayectoria se destacan las siete finales que le tocó arbitrar (entre ellas la Recopa Sudamericana de 2020) y tres Superclásicos entre River y Boca, el último de ellos el 3 de octubre del año pasado, en el Monumental, por la Liga Profesional.

Las polémicas de Fernando Rapallini en el fútbol argentino

Rapallini casi lesiona a Lucas Romero en Independiente vs. Newells

Una retención de Damián Batallini generó a su alrededor el típico tumulto y cuando el juez intentó parar el juego continuaron las efervescencias, entre ellas la de Romero, quien le salió al paso al juez con vehementes protestas.

Su falta de distancia no fue bien resuelta por el árbitro, que sin querer lo golpeó en la pierna derecha, y el mediocampista terminó en el piso retorciéndose de dolor.

Afortunadamente, el mediocampista del Rojo se recuperó, aunque más tarde acusó algún malestar y fue reemplazado por Alan Soñora.

La polémica mano de Jonathan Gómez que era penal en Racing vs. Boca y Fernando Rapallini decidió no cobrar

Corría el tiempo adicionado de la segunda mitad, cuando Jonathan Gómez disputaba una pelota con Sebastián Villa, que al resbalarse quedó enredada entre su cuerpo y su mano izquierda, con la cual hizo un claro movimiento para retenerla. El partido estaba por terminar, pero el VAR llamó al juez para que revise la jugada. De todos modos, el árbitro, que se acercó a la pantalla para verla, insólitamente decidió no cobrar penal y cerrar el encuentro.

Fernando Rapallini y un polémico penal no cobrado a River contra Independiente

Rapallini hizo la vista gorda ante un claro penal de Sergio Barreto a Miguel Borja. Antes del cuarto de hora del complemento, el defensor del Rojo le pegó un manotazo al delantero colombiano y lo dejó tendido en el verde césped del Estadio Libertadores de América - Enrique Bochini.

Si bien escuchó las indicaciones del VAR y se acercó a la pantalla para repasar la jugada, segundos más tarde el juez decidió omitir y no cobrar infracción.

Fernando Rapallini y la expulsión a Marcos Rojo en un River vs. Boca

Otra de las acciones que recuerdan los fanáticos de Boca fue la tarjeta roja que recibió Rojo en el Superclásico frente a River, por la Liga Profesional 2021. A los 13 minutos del primer tiempo, el defensor xeneize derribó a Braian Romero, por lo que Rapallini le mostró la primera tarjeta amarilla.

Apenas dos minutos después, Rojo salió lejos y quiso anticipar a Agustín Palavecino, pero llegó tarde y se lo llevó puesto. El árbitro platense pitó infracción, y además le mostró la segunda tarjeta amarilla al futbolista de Boca y lo expulsó del partido.

Tanto Rojo como el resto del plantel increparon al juez, porque consideraron que la segunda amonestación fue un exceso y que había influido en el resultado final (River ganó 2-1 con un doblete de Julián Álvarez).