Se complicó la renovación de Agustín Rossi en Boca

Y así fue, este martes 6 de agosto se reunieron Agustín Rossi y Juan Román Riquelme se reunieron para definir el futuro del jugador de 26 años, en una reunión que no llevó mas de 10 minutos. Miguel González pidió casi el doble de lo que había ofrecido Boca. El Consejo dejó en claro que no piensa negociar por otras cifras más elevadas, Rossi se marchó muy enojado por esta postura y su representante no dio indicios sobre lo que pasará con éldespués del 30 de junio del 2023.

Agustin Rossi.jpg Agustín Rossi y su representante se reunieron con el Consejo de fútbol de Boca por su contrato.

Más allá que desde el entorno de Rossi reconocen que el ofrecimiento es considerablemente mejor al que le habían extendido en un primer momento, todavía no alcanza las expectativas que tiene el arquero que hoy es la gran figura de Boca y el más ovacionado por los hinchas domingo a domingo. Riquelme y el consejo de fútbol del club de la ribera no parecen tener intenciones de cambiar su postura.

En caso de que en los próximos días haya una respuesta negativa por parte de Miguel González y el arquero, en Boca empezarán a buscar un reemplazante y hasta no se descarta que sea marginado del plantel como sucedió en su momento con Cristian Pavón y que saquen un comunicado indicando los detalles de esta negociación.