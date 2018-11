Sciacqua: "Nunca terminé tan caliente en un partido"

Con mucha impotencia. De esa manera ingresó el lunes por la noche Mario Sciacqua a brindar la conferencia de prensa. El entrenador de Patronato aún no había digerido el mal trago. Era fiesta del Rojinegro, que se imponía por 3 a 0 ante San Martín de Tucumán y salía de los puestos de descenso. En el complemento no pudo sostener la cómoda ventaja. Le dio vida al Ciruja que reaccionó y alcanzó un heroico 3 a 3.









"Nunca terminé tan caliente en un partido", remarcó Sciacqua. "Las sensaciones son muy amargas porque fue inesperado el segundo tiempo, como también lo fue el primer tiempo. Desde que dirijo no recuerdo un equipo tan contundente e intenso para presionar como el del primer tiempo. Hicimos un primer tiempo de 9, 10 puntos. Después ingresamos en un desconcierto en el segundo tiempo. Estamos muy caliente y me cuesta buscar un análisis puntual, si me equivoque en los cambios, si el equipo retrocedió. Así como lo realizado en el primer tiempo es por responsabilidad de todos, que nos hayan convertido tres goles en un partido que estaba controlado también es responsabilidad de todos", subrayó

Embed

.