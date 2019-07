Sciacqua: "No es momento del manotazo de ahogado"

Tranquilidad y conformidad. Eso transmite Mario Sciacqua sobre el presente de Patronato. El Rojinegro se movió rápido en el mercado de pases y sumó 11 incorporaciones. De esa manera tiene conformado gran parte de la plantilla que encarará la próxima temporada de la Superliga Argentina de Fútbol.

No obstante, el entrenador aguarda por la llegada de más valores. La premisa será adquirir un futbolista más para cada línea. Pero no se desesperará. Analizará el escenario. No apostará a sumar para amontonar. “No es momento de dar el manotazo de ahogado”, describió Sciacqua en rueda de prensa, en la que estuvo presente Ovación.

“El equipo tuvo buen funcionamiento en los amistosos y por eso no queremos apurarnos en la contratación. No estamos en el momento para pegar el manotazo de ahogado. Necesitamos un jugador por línea. Las características la definiremos en la semana”, profundizó el concepto.

El santafesino remarcó la importancia de la concentración que el equipo de barrio Villa Sarmiento realizará, desde mañana, en Buenos Aires. “Cuando viajamos tenemos la posibilidad de hablar con colegas sobre algunos futbolistas y ver la situación de otros jugadores. Pero no estamos en el momento del manotazo de ahogado. Estamos con una estructura bien armado. Los que han venido han sentido la contención del grupo, y el grupo se arma en el día a día. También apuntamos a eso. Hacemos mucho hincapié en lo grupal. Estamos tranquilo, pero en la búsqueda”, reiteró.

Por otro lado, Sciacqua destacó el crecimiento de los juveniles surgido del semillero Rojinegro que están trabajando con el primer equipo y que formarán parte de la delegación que hoy se trasladará hacia Ezeiza. Los pibes le da tranquilidad. El entrenador los tiene en su consideración. “Hace dos, tres meses (José) Barreto era un jugador, (Agustín) Pastorelli era otro jugador, (Mateo) Komar era otro jugador. Los jugadores que se integran como incorporaciones tienen que ser futbolistas que nos den un salto de calidad”, apuntó.

Por último, mencionó cuales serán los argumentos que intentará imprimirle al equipo durante la semana de trabajo que realizará en territorio bonaerense.

“Este es el momento de ir viendo algunos jugadores que puedan aportar otras cuestiones ofensivas y no ser tan referenciales con un nueve, sino jugar entre líneas, con dos mixtos. Si bien el partido con Colón fue un amistoso, el contexto fue de visitante e Inconscientemente lo preparamos de esa manera. Tenemos que armar uno para jugar de local con una impronta, y otro de visitante”, cerró.