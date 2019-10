Scaloni rota equipo en el último amistoso

El entrenador de la Selección Argentina de Fútbol, Lionel Scaloni, rotará el equipo para enfrentar mañana a Ecuador en el último compromiso que disputará la Albiceleste en el marco de la fecha FIFA. El juego ante la Tri se desarrollará en el estadio Manuel Martínez Valero de Elche, España, a partir de las 11 (hora de Argentina).

El plantel del seleccionado realizó ayer en Alemania un entrenamiento en el predio del Schalke 04, con la mira puesta en el amistoso de mañana.

Se espera que contra los ecuatorianos jueguen desde el arranque Lucas Ocampos y Lucas Alario, quienes anotaron los tantos de la Albiceleste en el empate del miércoles ante Alemania, en Dortmund. También tendría su lugar como marcador central el entrerriano Walter Kannemann. El uruguayense formará dupla central junto a Germán Pezzella. En la última línea también ingresaría sobre el lateral izquierdo Marcos Acuña, de buena producción ante los teutones.

Otra de las novedades estará en el arco. De esta manera Juan Musso tendrá su oportunidad de custodiar la valla, en reemplazo de Agustín Marchesín. El exarquero de Racing jugará su segundo encuentro en el seleccionado.

A su vez, Scaloni plantea dos interrogantes en el mediocampo. El entrenador no determinó la continuidad de Leandro Paredes o el ingreso de Guido Rodríguez. La otra incógnita circula sobre la presencia de Matías Vargas o Erik Lamela. Por su parte, el delantero Paulo Dybala volvería a ser ratificado para que entre en confianza con la camiseta Albiceleste. El cordobés formará sociedad junto a Alario.

La probable alineación sería con Juan Musso; Juan Foyth, Germán Pezzella, Walter Kannemann, Marcos Acuña; Lucas Ocampos, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Guido Rodríguez, Matías Vargas o Erik Lamela; Paulo Dybala y Lucas Alario.

Poco interés. La presencia de Lionel Messi en la Selección no es solo importante por el juego, sino también por la recaudación. Esto último se ve reflejado en el vacío de las tribunas en los amistosos que disputó sin la presencia del rosarino.

Para el enfrentamiento contra Ecuador, por el segundo amistoso de la fecha FIFA, solo se vendió el 23% de las localidades que tiene el estadio del Elche.

De los 33.732 lugares que tiene el Manuel Martínez Valero, se lograron vender un poco más de 6.000 tickets. El precio de las entradas es bastante accesible para el público europeo: va desde los 15 hasta los 95 euros, es decir, entre 950 a 3.800 pesos argentinos.

Subirse al tren. Lucas Alario fue uno de los jugadores que aprovechó el amistoso entre la Selección Argentina y la de Alemania para mostrarse. Entró a los 7 minutos del segundo tiempo por Paulo Dybala, metió el descuento con un cabezazo y armó la jugada del empate de Lucas Ocampos.

En diálogo con TYC Sports, el atacante reconoció que “tenía muchas ganas de entrar y aprovechar los minutos”. “Por suerte me salió bien, no solo a mí sino al equipo, porque veníamos 2-0 abajo con una de las mejores selecciones y pudimos empatarlo, fue positivo”, agregó.

Sobre el pedido de Lionel Scaloni antes de saltar al campo, aseguró que el entrenador le remarcó la importancia de “aprovechar el hueco entre el medio y los defensores” y que lo ubicó tirado a la izquierda, ya que el centrodelantero era Lautaro Martínez: “Lo que me dijo pasó...”, añadió.

Por último, el delantero contó que siempre intenta ver los partidos de River y los de Colón: “Si al otro día no me tengo que levantar temprano, los trato de ver”, explicó.

Ideal. Su buena producción ante Alemania le permitirá jugar de entrada mañana ante Ecuador. De esa manera y en su segundo encuentro con el seleccionado Lucas Ocampos tendrá su estreno en la alineación inicial de la Albiceleste. “Ni en mis mejores sueños imaginé un debut así. Se me dio y por suerte pude hacer un gol”, agradeció.“Siempre trabajé e hice las cosas bien sabiendo que en algún momento la posibilidad iba a llegar. Nunca me di por vencido y hoy me tocó estar”, explicó el ex-River.

Una gran prueba para la Tri

El entrenador del seleccionado ecuatoriano de fútbol, el argentino Jorge Célico, indicó que el encuentro que la Tri disputará mañana ante la Albiceleste será “una gran prueba”. En este sentido, profundizó “Es un rival de mucha envergadura y eso nos permitirá medirnos de la mejor manera. Aunque, Perú y Bolivia, a los que ya medimos (con triunfos 1-0 y 3-0), también son rivales importantes”, analizó. “Confío plenamente en estos chicos que he convocado. Veo en ellos ganas, actitud por ir adelante, por vestir la camiseta de Ecuador y defenderla con orgullo”, valoró.