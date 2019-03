Scaloni dijo que la derrota ante Venezuela les dejó una lección

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, aseveró que aprenderán "un montón de esta derrota" por 3 a 1 que experimentaron ayer ante el representativo de Venezuela, en el partido jugado en el estadio Wanda Metropolitano, de Madrid, por la fecha Fifa.

"Sin dudas hay cosas para corregir por lo que se mostró hoy (ayer), pero mejor que pase ahora y no que sucedan más adelante", sostuvo el entrenador del seleccionado albiceleste, que se prepara para participar de la próxima Copa América, a jugarse en Brasil entre el 14 de junio y el 7 de julio próximos.

"Aprenderemos un montón de esta derrota", admitió Scaloni, quien agregó: "El segundo tiempo nos dejó cosas positivas y el primero, negativas. Mejor que esto pase ahora", insistió.

Sobre el cuestionado planteo que ofreció en el primer período (5-2-2-1), el DT albiceleste indicó que "la realidad es que viendo los goles, la línea de tres, de cuatro o de cinco no tienen nada que ver, no es cuestión de sistema, viendo los goles noté que el problema fue que no hubo la presión adecuada para evitar la llegada prolija del rival".

Respecto al desempeño de Lionel Messi con sus nuevos compañeros, el técnico dijo: "Messi se sintió cómodo, en especial en el segundo tiempo, pero claro que el tener que ir a buscar el resultado complicó todo".

El entrenador resaltó que "las situaciones que se generaron fueron casi todas por el desequilibrio que originó Messi".

Por último, Scaloni refirió que "Lautaro (Martínez) hizo un buen partido, me gustó. Es un delantero para tenerlo en cuenta", dijo sobre el autor del único tanto albiceleste.

En tanto, el centrodelantero Lautaro Martínez reconoció que hicieron "un mal primer tiempo, quizá por el nuevo sistema, y luego se mejoró", tras la derrota ante Venezuela. Martínez anotó el único gol argentino.