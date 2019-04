Scaloni confirmó su esquema ideal

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, quedó en el centro de las críticas luego de las últimas presentaciones de la Albiceleste y, sobre todo, tras sus declaraciones de que "el esquema no es tan importante".

En diálogo con DirecTV Sports, el DT admitió que le "preocupa" el sistema y anticipó que le gustaría afrontar la Copa América con un 4-4-2. Luego, añadió que el mediocampo podría formar con "tres volantes mixtos o dos mixtos y un enganche".

La dura derrota ante Venezuela (cayó 3-1 en Madrid) dejó en evidencia los problemas de la Selección, sobre todo en la línea de fondo, en la que jugaron Juan Foyth, Gabriel Mercado y Lisandro Martínez (Gonzalo Montiel y Nicolás Tagliafico lo hicieron como "carrileros").

"El sistema de juego me preocupa, es importante en el fútbol pero a veces no es lo más importante", agregó. Luego, ejemplificó con el Barcelona: "A veces no se sabe que sistema utilizan pero ganan siempre, y no ganan porque juegan con dos líneas de cuatro, ganan porque juegan bien", concluyó.