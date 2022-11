Scaloni: "A Messi lo veo con ganas de disfrutar el Mundial"

"A Messi lo veo como siempre. Bien, con ganas de disfrutar el Mundial. Disfrutando de sus compañeros, de los entrenamientos, de la estadía".

Messi dijo que Scaloni es "buenísimo" como DT. La respuesta del técnico: "Creo que lo dice más por la buena relación que tenemos que por la realidad de lo que soy como entrenador".

Sobre quién será el reemplazo de Giovanni Lo Celso en la Selección Argentina, Scaloni expresó: "Hemos jugado sin él. A nivel futbolístico, no tenemos un jugador similar a él. Pero cuando no ha estado, han cumplido los que han estado. Dependerá mucho de lo que busquemos en cada partido: alguna vez será un interior, otras un extremo metido adentro y hasta un delantero jugando ahí".

https://twitter.com/Argentina/status/1592516346382016512 #SelecciónMayor @lioscaloni en conferencia: “Hasta anoche no teníamos el plantel completo, todavía no entrenamos. Durante la práctica de hoy definiremos el equipo para el partido de mañana. No tomaremos ningún riesgo, los que jueguen deben tener garantías en lo físico". pic.twitter.com/BO6xwNnV61 — Selección Argentina (@Argentina) November 15, 2022

En cuanto a la conformación de los 26 jugadores para Qatar, el entrenador señaló: "La lista la conformamos pensando en lo mejor para el equipo. Era lógico que se queden afuera buenos jugadores. Era difícil para nosotros dejar afuera a cualquiera, en estos cuatro años hemos conformado un grupo y a todos les tenemos un aprecio enorme. Al poder llevar 26 jugadores y por las pequeñas molestias que tienen algunos jugadores, optamos por la confección de esta manera. Estamos contentos".

En cuanto a la convocatoria de Paulo Dybala, que estuvo en duda hasta último momento, el entrenador de la Argentina dijo que "no hubo tantas charlas".

"Hubo una cuando le pasó la lesión, que le hablé y le dije lo que pensaba. La evolución fue favorable y estábamos tranquilos. En su club, su entrenador lo ha llevado muy bien, de una manera muy cauta. Cuando pudieron acelerar el proceso, salió al campo. Es una alegría porque lo apreciamos, merece la oportunidad de estar sabiendo la dificultad que tiene al volver de una lesión. Estamos contentos de tenerlo".

Sobre el amistoso de este miércoles ante Emiratos Árabes y los "tocados" de la Selección Argentina, Scaloni señaló: "En cuanto a cómo llegan, es un tema de preocupación. Hasta anoche, no teníamos el plantel completo. Todavía no entrenamos. Ahora en el entrenamiento decidiremos qué equipo saldrá a la cancha. Tiene que ser un equipo de garantías físicas sobre todo. No tomaremos ningún riesgo, no tiene ningún sentido. Radicará mucho en lo que nos digan los jugadores, a partir de ahí confirmaremos el equipo. Será la primera vez que saquemos un equipo con el cual pensaremos más en el futuro, en el plano físico en este caso, que la realidad dentro de una semana".

Luego agregó: "Nicolás Tagliafico entrenó aparte porque jugó el otro día y venía cansado, el viaje. Preferimos que no entrene pero no tiene ningún problema, en principio estará disponible. Marcos Acuña se perdió los últimos partidos de su equipo, viene arrastrando un problema, creo que tuvo un golpe en el gemelo. Lo evaluaremos en el entrenamiento. Cuti Romero está bastante bien. En el entrenamiento de hoy haremos algo un poco más exigente pensando en mañana. Ahí sabremos si estarán disponibles. No arriesgaremos a ninguno, no queremos problemas a futuro".