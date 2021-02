Santiago Micheloud emprende viaje con el podio en la mente  

“Con el tema del presupuesto la pandemia complicó mucho las cosas así que solo con el trabajo lo alcanzamos. Trabajamos todo el año porque sabíamos que queríamos volver. Todos los meses era juntar plata o comprar repuestos o cosas así para ir mucho mejor preparados con el presupuesto”.

Santiago Micheloud.jpg Santiago Micheloud se preparó un año para esta competencia.

Respecto de su Yamaha, Micheloud explicó qué clase de trabajos se le efectuaron. “A la moto la hicimos nueva, el motor. Y ahora terminamos de hacerle los services a las suspensiones y también hicimos unos cambios de paso en las suspensiones delanteras. Las mejoramos bastante y quedaron muy bien. Me gustó”.

Este año, por la pandemia, no hubo competencias y Santiago se subirá a la moto por primera vez para volver a correr. Más allá de esta situación, los objetivos no cambian. “Los objetivos para la carrera es tratar de hacer podio de vuelta como lo hice el año pasado. Quiero estar adelante de nuevo, hacer podio es el objetivo. Fue un año sin carreras este. Mi última carrera fue el SAAR del año pasado y un año después volvemos a participar de esta carrera y vuelvo a subirme a la moto para correr. No hubo nada en todo el año. Voy de SAAR a SAAR”.

“Creo que estaré un poco duro para la navegación, aunque estuve practicando un poco, leyendo las hojas para ir adaptándome un poco, así que espero que con eso alcance. Igual es lo que podía hacer porque acá los terrenos no dan para mucho más. Traté, con lo que tengo, de salir a entrenar”, sentenció el paranaense respecto de otros entrenamientos específicos que se llevan adelante en este tipo de competencias de rally, y agregó: “Después fui a la CAVA (un circuito que hay en Paraná) mucho para hacer los entrenamientos libres y darle por ese lado. También hice bastante motocross por el hecho de que no podía hacer carreras, así que le di a eso. Sumé muchas horas de moto además de meterle a la bici y al gimnasio también. Estoy mejor preparado que el año pasado en el tema físico y en horas arriba de la moto”.

Micheloud se topará con pilotos de gran jerarquía en este presente SAAR y es algo que no lo achica, por el contrario, le da un gran impulso. “El nivel de los pilotos es bueno. El Dakar se fue y dejó todos los buenos pilotos acá. En este SAAR vienen todos los top 10 y 20 que están en Sudamérica. Los pesos pesados serán parte de esta edición. Hay muchos nombres y será complicado. La lista así te lo marca. Hay nombres importantes del enduro y del rally con experiencia. Vamos a largar, los vamos a correr y sin miedo porque son personas como uno”.

Por último Santiago se acordó de los sponsors. “Con el tema sponsors tengo uno nuevo que es RPM Cross que son de Córdoba. Ellos me dan toda la indumentaria como los pantalones, blazers, camperas y demás. Después está Agua Nuestra y Ávalos con las soldaduras de aluminio. Me dejó el cárter perfecto. Después agradecer a la gente de Apema que me dio una mano y a toda la gente que me ayudó. Hace poco hice una vaquilla con cuero y mucha gente colaboró”.