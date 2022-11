Santa Fe- Coronda: dos paranaenses terminaron con un buen tiempo

Tras confirmarse la baja de dos nadadores, la prueba de aguas abiertas contó en esta edición con 17 participantes, entre ellos 11 varones y 6 mujeres. Además hubo un invitado especial, el francés Theo Curin, deportista paralímpico y nadador extremo. Curin tuvo un recorrido particular y llegó haciendo un buen tiempo a la costanera de Coronda.

Matías Díaz Hernández se quedó con el primer lugar en la rama masculina. Erika Yenssen hizo lo propio en la femenina y el francés en calidad de invitado, también hizo un gran tiempo. Entre los 17 competidores, hubo dos paranaenses: Santiago Boviez de 27 años, representa al Rowing Club y llegó en el noveno lugar en varones; y por su parte Santiago Petrucci de 22 años, nadador del Club Estudiantes, en el séptimo puesto.

20221117_181817.jpg

Ambos tuvieron un gran desempeño, considerando la complejidad de esta maratón, que implica una preparación y estado físico óptimo, y sobre todo la resistencia para estar 9 horas nadando. Boviez tiene experiencia en carreras de este tipo. Anteriormente nadó a nivel internacional en Canadá, donde culminó en el 5° lugar de la general de hombres, compitiendo junto a los mejores del mundo, fue en el mes de agosto. También en septiembre, tuvo otra prueba en Italia que forma parte de ese mismo circuito. Sin embargo, esta Santa Fe- Coronda fue la primera en la que participó. En diálogo con Ovación contó que la preparación para esta carrera no fue la mejor, ya que luego del circuito en Italia, sufrió un desgarro en los intercostales que lo dejó 20 días afuera. Por lo tanto, la vuelta a los entrenamientos se le hizo cuesta arriba.

Sin embargo, haber llegado y finalizado fue satisfactorio para él. “Estoy conforme con lo que se pudo lograr, y motivado para volver el año que viene”. En cuanto a cómo vivió la suspensión sostuvo: “La postergación se vivió con mucha tensión, ya que no nos confirmaban fecha, y hasta las últimas horas del domingo, estuvimos nerviosos y con muchas sensaciones encontradas”. Ese día a la noche se les comunicó que se desarrollaría el martes siguiente. “En mi opinión estoy muy conforme de haber sido parte de esta edición, y de poder compartirla con otro entrerriano, "Petru", y más allá de la competencia haber vivido un muy buen ambiente deportivo. Desde mi parte quiero agradecer a todos los que hacen esto posible, familia, amigos, instituciones que nos dan una mano para poder seguir, y que son una gran parte de todos nuestros resultados, así que agradecido a todos ellos”, aseveró Boviez.

20221117_181723.jpg

Por su parte Petrucci, ya había participado anteriormente de esta carrera en el 2019, con un recorrido distinto al de este año y se corrió en poco más de 3 horas, por la altura que tenía el río en ese momento. También participó en la segunda fecha del Circuito de Ultra Maraton, que fue en Rosario ese mismo año. En esta edición de la contienda en aguas santafesinas, consiguió el décimo puesto en la general y séptimo en varones, una marca muy buena con solo 22 años, demostrando que tiene mucho futuro por delante.

“Mi experiencia en la carrera fue muy linda, me sorprendió mucho la gente que acompañaba en los botes y lanchas apoyando, la verdad que fue una locura. En la primera hora y media fui con el pelotón de adelante, me sentía bien. Después de ese lapso, levantaron el ritmo y en mi caso, al no conocer cómo es nadar más de 4 horas no me animé a seguir con ellos, y a partir de ese momento quedé solo hasta la llegada. Salí con hipotermia y me tuvieron que colocar un suero porque estaba deshidratado, y luego de media hora acostado me estabilicé. Más allá de eso, fue muy lindo. Mi objetivo era llegar, y si podía rescatar un puesto entre los 10 mejores, era bienvenido. Quedé décimo en la general, así que mejor imposible”, expresó.

El entrenador de Petrucci es Joaquín Méndez Orzuza, y a Boviez lo prepara Luciano Sales Rubio.

Producción periodística: Daiana Chamorro