Santa Elena es el bicampeón entrerriano

El Seleccionado de Santa Elena se consagró campeón y retuvo la corona del Entrerriano Masculino de la categoría Mayores tras batir 80 a 59 a Gualeguaychú en el partido definitorio disputado este domingo en el estadio Luis Butta del Atlético Echagüe Club ante un gran marco de público.Los dirigidos por Pablo Ramírez terminaron invictos en el Final Four (3-0) y de esta manera lograron el tercer título en los últimas cuatro ediciones. El capitán Adrián Forastieri recibió la copa de manos del secretario de Deportes de Entre Ríos, José Gómez.Para el vencedor hubo una estupenda actuación de Fabricio Rebecchi, que completó su planilla con 19 puntos, 17 rebotes y 2 asistencias. Del mismo modo, Juan Ignacio Rodríguez Suppi, con 19 tantos y 5 pases-gol, y Rodrigo Riquelme, autor de 19 unidades y 5/10 triples, cumplieron excelente tareas en Santa Elena. En "La Naranja" sobresalieron Julián Fernández, con 14 puntos, y Matías Novello, que sumó 10 tantos y 10 recobres.El primer tiempo fue cambiante, con momentos favorables para ambos equipos; sin embargo, ninguno pudo extenderse para catapultarse en el marcador. Jorge Schaff, con 10 puntos y 4 rebotes en la etapa inicial, fue clave en el elenco de la Capital Nacional del Carnaval que bajó el ritmo en el 2C y se fue al descanso largo abajo 31 a 27.El tercer cuarto había comenzado muy parejo y no se sacaban ventajas; no obstante, un tremendo parcial de 16-3 en cuatro minutos a favor de Santa Elena le permitió escaparse en el tanteador (53-40, minuto 29) con un incontenible Rodrigo Riquelme que apareció en todo su esplendor con un 3/3 triples en ese tramo. "La Naranja" ajustó en el cierre y redujo a nueve (56-47) de cara al período final.Un par de "bombas" de Rodríguez Suppi y Gauna con poco menos de cuatro minutos por jugar sentenciaron la historia ante el incansable aliento del público santaelenense que copó la platea preferencial del estadio (72-51). Los instantes definitivos fueron simplemente para que los cuerpos técnicos muevan el banco de suplentes y todos los jugadores tengan sus minutos en cancha.El Seleccionado de la Asociación Paranaense (APB) derrotó 90 a 70 a su similar de Concepción del Uruguay y se quedó con el tercer lugar del Entrerriano de Mayores. Para el anfitrión se destacaron Alan Guanco, quién acumuló 22 puntos y 5 rebotes, y Matías Solanas, con 15 tantos y 4 asistencias, mientras que en el elenco de "La histórica" lo mejor pasó por las manos de Justo Catalín, con 13 unidades, 4 recobres y 3 pases-gol.