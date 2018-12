San Miguel ya piensa en la temporada 2019

El club San Miguel del Sudoeste no cesó sus actividades. Los dirigentes ya trabajan en la conformación de las categorías juveniles; Sub 17, Sub 15 y Sub 14, que serán obligatorias a partir del 2019 para todas las instituciones que tengan equipos de primera división y sub 20 en el torneo de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF), por requisitos del Consejo Federal. El Santo no pierde el tiempo para poder cumplir con el principal objetivo. "Es un gran compromiso, trabajar con los chicos y poder brindarle un espacio para entrenar. Vamos por buen camino", expresó a Ovación Fabián Sauthier, presidente de la entidad.

Es una zona rodeada de distintos barrios, la idea de todos los integrantes del club es poder traer los chicos al deporte, sacándolo de la calle: "Es un trabajo complejo. La droga afectó mucho a los chicos de los barrios aledaños y queremos con el deporte verlo sonreír. Es nuestro trabajo como dirigentes. Tenemos como lema que San Miguel es una familia y los chicos en el club encuentran contención. Desde la dirigencia de Ramón Portillo se viene trabajando de la misma manera", agregó.

En la llegada de Ovación a Tierra Santa, más de 150 chicos se encontraban entrenando bajo la conducción técnica de Agustín Palacios e Isaías Prack que se encuentran trabajando con los chicos. Las juveniles de San Miguel entrenan de lunes a viernes cuando a partir de las 17 ya comienza a rodar la pelota en el campo de juego.

"Buscamos que los chicos vuelvan a tener el sentido de pertenencia por el club. Fueron más de 15 años sin juveniles. Este nuevo camino nos lleva a trabajar por eso. Vamos recolectando jugadores de la zona y algunos que se sumaron para formar parte de este nuevo proyecto. No es fácil, pero tampoco será difícil. Es cuestión de trabajar y que cada uno vaya entendiendo su rol", expresó Fabián Sauthier.

El nuevo camino está en marcha y las divisionales juveniles ya entrenan con la mente puesta en los torneos de verano que servirán para evaluar el andar deportivo y pensando en la temporada 2019. Pero eso no es todo para la dirigencia de San Miguel.

La máxima autoridad dejó en claro cuales serán las otras metas que tiene como cabeza de la Comisión Directiva para el club: "En lo deportivo, poder salir campeón en Primera División y en lo institucional poder refaccionar nuestra casa, la de todos nosotros los que amamos San Miguel. Vamos a trabajar en un nuevo vestuario y reacondicionar el actual. Además queremos tener la iluminaría que tanto falta en el campo de juego. Es importante el apoyo que tenemos desde el gobierno provincial, eso nos ayudará a seguir adelante".

El presidente dejó un mensaje para todos los que forman parte de la institución e hinchas. "El crecimiento del club depende de que todos trabajemos en conjunto y así poder disfrutar día a día de una institución mucho mejor para todos".

Femenino en el Santo. Darío Barrio dio inicio al fútbol femenino en San Miguel con el fin de incluir a las mujeres de la zona al deporte y sueñan con poder formar parte de la LPF en la próxima temporada. "Hace un tiempo que vengo trabajando en el club. Aceptaron mi propuesta y empecé a aportar mi granito de arena. En la actualidad entrenamos jueves y viernes desde las 17", comentó el entrenador.

Por otro lado, dejó en claro que quieren volver a fundar raíces en el sudoeste de la capital entrerriana: "Nosotros fuimos los pioneros en el fútbol femenino en la LPF, hace 15 años. Hoy no formamos parte de la actividad liguista pero el sueño está en marcha", agregó Barrios.

Además el formador del fútbol femenino en la zona sudoeste de Paraná comparó los torneos libre con la LPF: "Soñamos con que el ente regular arme más divisionales para el femenino. Hay muchas madres que quieren hacer deporte, ojalá eso se pueda plasmar para el próximo año", cerró.













Destacados 2018 de la LPF





El equipo periodístico de Minuto a Minuto "La Fan Page de la Liga Paranaense de Fútbol", entregó distinciones a los/as destacadas de la temporada 2018. La ceremonia se llevó adelante en el club Instituto.