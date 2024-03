San Lorenzo empató ante Platense y se alejó de la pelea

El encuentro entre el Calamar y el Ciclón no tuvo un dominador claro. Ambos tuvieron situaciones de gol esporádicas que no iban de la mano con el dominador de la pelota y del juego en ese momento. Por otra parte, la figura del encuentro fue Facundo Altamirano, arquero del visitante. El ex Patronato tuvo buenas intervenciones en muchas jugadas que, a pesar de que se anularon por fuera de juego, en caso de que terminaran en gol debían ser revisadas por el VAR. Además, el arquero dejó mano a mano a Adam Bareiro con un milimétrico pase pero el delantero no pudo convertir.